2023癌症論壇／揪團癌篩免費服務 精準篩檢及診治正夯

2023癌症高峰論壇「擁抱您 不會一個人」9日上午將重點放在癌症的預防與診斷，無論預防或診斷都進入精準化，利用次世代定序基因檢測進行診治是未來趨勢，由於受疫情影響，國健署推出的癌症篩檢，民國110及111年減少約50萬人次，國健署推出「揪團篩檢」免費到職場服務，希望可以早期發現、早期治療。

根據國健署癌症登記報告，台灣全癌症標準化發生率整體波動不定，標準化死亡率下降，且有慢性病化的趨勢，國健署署長吳昭軍表示，目前國健署進行「五癌篩檢」補助，為了更有效的進行癌篩，也推出篩檢服務到職場，尤其是企業的女員工，只要符合乳房Ｘ光攝影檢查資格，揪團20人就能到職場免費服務。

至於口腔粘膜檢查，國健署補助營建工地揪團30人，可到工地提供免費篩檢服務，吳昭軍指出，111年共有130場工地口篩活動，陽性率約13.8%，為一般受檢者的1.4倍。

論壇中，台大醫院副院長暨耳鼻喉科特聘教授婁培人也帶來最新研究，針對國內2560名健康成年男女，進行口咽帶有HPV（人類乳突病毒）陽性率的調查，發現健康男女有2.1%到1.6%比例是陽性帶原者，換算全台約有50萬人的口咽帶有HPV病毒，而口咽癌發生率已超車子宮頸癌，值得注意。

婁培人說，50至60歲是HPV感染高峰，可能是因為年輕時感染HPV，但免疫系統並未將其完全清除，到了中老年，免疫系統較差，病毒再度活；或是30歲左右感染HPV病毒，歷經較長的潛伏期，50、60歲又冒出來。

日本傳奇音樂大師坂本龍一多年前因HPV感染導致罹患扁桃腺癌，抗癌成功後又罹患大腸直腸癌離世，HPV導致的相關癌症，除了子宮頸癌外，也包括頭頸癌、陰莖癌、肛門癌，婁培人建議，無論男女都可接種HPV疫苗，來預防相關癌症。

至於什麼人適合接種疫苗？婁培人指出，HPV疫苗的適應症為9至45歲，是依照臨床試驗收案條件訂定，超過45歲者須適應症外使用，如病人有意願施打，經醫師告知後，仍可自費接種。

在癌症的診治上，多位講者提及精準醫療的重要性。加拿大Princess Margaret癌症中心於2016年發表的研究顯示，依照基因檢測結果選擇對應的藥物時，腫瘤縮小的病患比例提高將近一倍。

台北榮民總醫院腫瘤醫學部藥物治療科主治醫師洪逸平指出，依據研究，採取傳統醫療依癌別給予相同治療，腫瘤縮小約32%；若依基因檢測對症下藥，腫瘤可縮小約62%。而且分子醫學愈來愈精準，某些變異蛋白質及基因會出現在不同的癌別上，也有機會跨癌種找到更多治療選擇。

國家衛生研究院分子與基因醫學研究所研究員級主治醫師、國家級人體生物資料庫整合平台（NBCT）執行長黃秀芬則指出，取得患者癌症組織等生物資料，是推展精準醫療發展重要基礎，NBCT串接全台32家人體生物資料庫，已取得82萬筆患者的生物資料及治療資訊。

「癌症精準醫療及生物資料庫整合平台合作示範計畫」是NBCT首個示範計畫，黃秀芬表示，收案條件包括非鱗狀非小細胞肺癌、食道癌、胃癌、肝外膽管癌、膽囊癌、和胰臟癌共6癌別，無償提供符合資格者基因檢測，患者還可獲得免費贈藥的機會。

除了常見的癌別適用基因檢測，方便醫師對症下藥，罕見癌症也是受益對象。以軟骨肉瘤或骨骼腫瘤為例，由於骨骼腫瘤分類多達70種，軟組織腫瘤分類達200種，對於醫師來說，診斷就是一種壓力，沒有好的診斷就不知道如何治療。

國衛院癌研所研究員級主治醫師暨奇美醫院醫學研究部部長李健逢指出，由於軟骨肉瘤惡性或良性的診斷不太容易，國衛院已建立檢測平台，讓全台的疑似個案能透過台灣病理學會的諮詢系統將病理組織送至國衛院癌研所及合作的奇美醫院精準醫學核心實驗室，利用次世代定序基因檢涉進行精確診斷，這對個人化醫療非常有幫助。

次世代定序基因檢測除了進行少見癌的診斷及找出相對應藥物，進行精準治療；對於乳突性甲狀腺癌的復發者，也能利用伴隨性檢測及用藥，讓患者擁有再治療的機會。

一般人可以進行基因檢測嗎？黃秀芬表示，基因檢測是針對患者進行腫瘤組織的基因檢測時，協助診斷及治療，若癌症與家族史相關，家族成員再去檢測就相對合理，若癌症與家族遺傳未必有足夠的科學證據，不要盲目進行基因檢測，否則會讓患者及家人陷入緊張。

今年癌症論壇邀請到知名主持人楊月娥及17歲就罹患血癌的女兒小蓁，分享當初診斷、治療中的點點滴滴。對於年輕愛女罹癌，楊月娥直呼「驚嚇度破表」，但事後回想，覺得患病看似是爛禮物，實為帶來重新思考人生的機會，「陪伴要趁早，快樂要及時。」

「雙方都是受害者，都很痛苦，所以不要情緒勒索。」小蓁說，媽媽時常打著「為她好」的旗幟要求她，但經由溝通，一起想辦法解決，才能找到雙方的平衡點，她也鼓勵癌友抱持信念堅持下去，如同拉肚子一樣，過了就會好了；楊月娥則提醒年輕人，不要將健康視作理所當然，要好好珍惜身體。