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花蓮客運超速1死5傷 公路總局罰9萬吊扣車牌3個月
台11線花蓮豐濱鄉深橋昨發生小客車、花蓮客運公車對撞車禍，客運翻落橋下釀1死5傷，經警方調查小客車違規跨越雙黃線左轉，公車也在限速時速60公里的道路卻開到時速90公里，超速30公里。交通部公路總局表示，針對違規超速，裁罰花蓮客運9萬元，並吊扣肇事車車牌3個月處分。
交通部公路總局台北區監理所長黃鈴婷表示，據警方判讀調查發現，該客運在限速60公里路段，超速至時速90公里。
黃鈴婷說，根據其違規超速行為，按《汽車運輸業管理規則》第19條確認客運公司是否有善盡管理責任，並按《公路法》77條處罰，裁罰花蓮客運9萬元，並吊扣肇事車車牌3個月處分。
她表示，經查該客運駕駛沒有過勞情況，亦無超時工作，公路總局會輔導花蓮客運改善，提醒公司駕駛出車前務必多注意，並加強駕駛教育訓練。
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