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一張圖看茂林11條追風路線 3等級等追風族邊騎車邊賞螢

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
茂林國家風景區涵蓋11條追風路線，囊括多處熱門路線打卡點。圖／取自交通部觀光局臉書專頁
茂林國家風景區涵蓋11條追風路線，囊括多處熱門路線打卡點。圖／取自交通部觀光局臉書專頁

自行車追風族看過來，邊騎單車邊賞螢火蟲，交通部觀光局表示，茂林國家風景區涵蓋11條追風路線，並按難易度等標準，分為一般、運動及挑戰3種等級，囊括多處熱門路線打卡點。

茂林國家風景區位在高雄市與屏東縣交界處，橫跨高雄市茂林區、桃源區、六龜區，以及屏東縣三地門鄉、瑪家鄉、霧台鄉2縣市6鄉鎮市區。

觀光局表示 ，茂林國家風景區常見螢火蟲種類，包括黑翅螢、紅胸黑翅螢、小紅胸黑翅螢、大端黑螢、梭德氏脈翅螢、山窗螢。

觀光局指出，茂林11條追風路線分成一般、運動及挑戰，3個級別按坡度、總爬升或總下降高度、難易度等標準區分。

「一般型」有追風路線1號（全長約 57.5公里，旗山轉運站出發）、2號（全長約32.5公里，茂林風景區牌樓出發）、3號（全長約34.9公里，新威森林公園出發）、4號（全長約14.8公里，茂林風景區牌樓出發）、5號（全長約30.7公里，六龜大橋出發）、6號（全長約20.4公里，賽嘉樂園出發）。

「運動型」部分，追風路線7號（全長約 19.3公里，新威森林公園出發）、8號（全長約26.1公里，茂林風景區牌樓出發）。

「挑戰型」方面，追風路線9號（全長約10.3公里，三地門中山公園出發）、10號（全長約16.6公里，三地門鄉山中天景觀餐廳出發）、11號（全長約16.7公里，六龜無極龍鳳宮出發）。

觀光局說，熱門路線打卡點包括旗山老街、寶來花賞公園、谷川大橋、六龜大佛、三地門藝術村、情人谷瀑布、小長城步道等。詳情可見觀光局「騎遊茂林」官網。

茂林11條追風路線按坡度、總爬升或總下降高度、難易度等標準區分3個級別。圖／取自交通部觀光局臉書專頁
茂林11條追風路線按坡度、總爬升或總下降高度、難易度等標準區分3個級別。圖／取自交通部觀光局臉書專頁
茂林11條追風路線分成一般、運動及挑戰3個級別。圖／取自交通部觀光局臉書專頁
茂林11條追風路線分成一般、運動及挑戰3個級別。圖／取自交通部觀光局臉書專頁

觀光局 六龜 屏東縣

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