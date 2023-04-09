一張圖看茂林11條追風路線 3等級等追風族邊騎車邊賞螢
自行車追風族看過來，邊騎單車邊賞螢火蟲，交通部觀光局表示，茂林國家風景區涵蓋11條追風路線，並按難易度等標準，分為一般、運動及挑戰3種等級，囊括多處熱門路線打卡點。
茂林國家風景區位在高雄市與屏東縣交界處，橫跨高雄市茂林區、桃源區、六龜區，以及屏東縣三地門鄉、瑪家鄉、霧台鄉2縣市6鄉鎮市區。
觀光局表示 ，茂林國家風景區常見螢火蟲種類，包括黑翅螢、紅胸黑翅螢、小紅胸黑翅螢、大端黑螢、梭德氏脈翅螢、山窗螢。
觀光局指出，茂林11條追風路線分成一般、運動及挑戰，3個級別按坡度、總爬升或總下降高度、難易度等標準區分。
「一般型」有追風路線1號（全長約 57.5公里，旗山轉運站出發）、2號（全長約32.5公里，茂林風景區牌樓出發）、3號（全長約34.9公里，新威森林公園出發）、4號（全長約14.8公里，茂林風景區牌樓出發）、5號（全長約30.7公里，六龜大橋出發）、6號（全長約20.4公里，賽嘉樂園出發）。
「運動型」部分，追風路線7號（全長約 19.3公里，新威森林公園出發）、8號（全長約26.1公里，茂林風景區牌樓出發）。
「挑戰型」方面，追風路線9號（全長約10.3公里，三地門中山公園出發）、10號（全長約16.6公里，三地門鄉山中天景觀餐廳出發）、11號（全長約16.7公里，六龜無極龍鳳宮出發）。
觀光局說，熱門路線打卡點包括旗山老街、寶來花賞公園、谷川大橋、六龜大佛、三地門藝術村、情人谷瀑布、小長城步道等。詳情可見觀光局「騎遊茂林」官網。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言