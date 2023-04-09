農委會鳳梨輸日新政策 專家批：嫌生產成本不夠高？

台灣鳳梨外銷今年2月已起跑，農業專家「Linbay好油」林裕紘昨在臉書批評，日方沒要求，但農委會卻強推輸日鳳梨逐粒貼「產銷履歷貼紙」，農委會緊急發出4點回應，強調配合逐粒貼政策可獲得補助，但林裕紘指出，此舉不會提高輸日外銷量及進口價，只會增加業者成本、殘害鳳梨農民，「嫌生產成本不夠高嗎？」

林裕紘表示，農委會去年12月宣傳逐粒貼產銷履歷，遭到參與座談會所有包裝場、出口商反對，但最後相關政策仍上路，我輸日鳳梨4月開始逐粒貼產銷履歷，造成業者成本上升，但日方根本沒提出逐粒貼的要求，諷刺「做這種事就很明顯的是政治大於專業的考量，長官爽就好，業者的聲音完全被忽視」。

林裕紘分析，台灣大部分的包裝場沒有自動貼標機，規格上又分為不同大小，無法將產銷履歷事先貼在果標上，因此要額外安排1至2人貼貼紙，加上貼紙印製成本，每顆貼紙加工前約0.6至0.7元，一箱鳳梨若以平均7顆來算，成本將增加4.9至5.6元。

另外，水果為快銷品，很少消費者願意購買生產日期較久的水果，但若遇到延航等因素，就算鳳梨品質沒問題，消費者透過產銷履歷查詢發現該水果早在20天前就採收，恐打消購買意願；台灣鳳梨外箱標籤雖有生產日期，但是給批發端用的，而非消費者。

林裕紘表示，他請日本友人拍下貼有逐粒貼的鳳梨，發現消費者除可透過QR code查到生產日期，還有保存期限。從果標的QR code掃進去，可看到產銷履歷頁面，清楚看到該鳳梨保存期限為10天，生產日期日3月27日。

他說，3月27日的鳳梨，經過海運、通關、分銷在日本超市，4月8日出現其實不算慢，「但問題是已過了保存期限」，該保存期限是到4月7日，「那超市應該把這些品質良好的鳳梨都下架嗎？」這就是政治凌駕專業的後果，根本不考慮實際商業的需求跟運作模式，只考慮到長官的想法。

農委會隨後發出4點說明，強調相關措施僅為獎勵辦法，非出口限制，若無黏貼產銷履歷標籤仍可外銷並無任何影響，但配合逐粒貼產銷履歷者，可領取每公斤5元的補助，只貼外箱者每公斤補助2元，盼靠該系統提升鳳梨的國際能見到，並確保出貨品質。

農委會表示，查各國農產品外銷皆有自己農產品追溯系統，如紐西蘭奇異果，因此才推動輸日鳳梨黏貼日文版產銷履歷；至於保存期限部分，此非為產銷履歷系統上必填項目，可依據其通路需求自行選擇是否填列及資訊顯示。

對此，林裕紘指出，農委會想透過次政策提高台灣鳳梨能見度、增加外銷量、提高農民收入，但實際上日方不會因為這些貼紙提高進口價格，因此，當出口業者成本增加時，相對就會壓低產地收購價，將多出的成本轉嫁到農民身上，「農委會可以這樣殘害鳳梨農民，還可以大言不慚的不爽不要做，這點我真的相當佩服」。

林裕紘反問，既然是獎勵措施，為何不貼外箱就好，非要搞一個增加成本又造成消費者觀感不良的措施，若不貼也沒影響，那為何又要強推此政策，各國農產品都有相關追溯系統，但都是在外箱為主，農委會大玩觀念置換手法，「嫌生產成本不夠高？」