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春雨還要再等等！今起全台晴朗 到這天才有機會迎水氣

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
降水預報。圖／中央氣象局提供
降水預報。圖／中央氣象局提供

東北季風減弱，氣溫漸升，中央氣象局指出，今天早晚偏涼，不過水氣減少，各地晴到多雲，僅東半部地區有零星短暫雨，午後西半部山區也可能有零星短暫陣雨。到周三東北季風稍增強，但影響層面亦有限。

中央氣象局表示，今天各地清晨低溫偏涼，中部以北東北部及東部低溫約15、16度，其他地區18、19度；高溫方面，預測北部及東半部約22至24度，中南部地區約25、26度。

周三東北季風稍增強，氣象局說，北邊水氣稍增，但影響層面也很有限，僅東北部、東部、北部山區會有局部短暫雨，其他地區都是多雲到晴。

周四、周五環境偏東風至偏南風，東半部地區有局部短暫雨，其他地區大多為多雲到晴，西半部山區亦有零星短暫雨。

周六水氣稍增，迎風面北部、東半部及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

16日至18日水氣減少，僅東半部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；氣象局說，時序進入春季，預報不確定性較大，留意最新預報資訊。

另外，據環保署空氣品質預報資訊，今天白天東北季風減弱，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件普通，中部以南空品區位於下風處，汙染物易累積；午後環境風場轉為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件轉差，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，西半部局部地區短時間可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

預測天氣圖。圖／中央氣象局提供
預測天氣圖。圖／中央氣象局提供
東北季風減弱，氣溫漸升，水氣減少，各地晴到多雲。本報資料照片
東北季風減弱，氣溫漸升，水氣減少，各地晴到多雲。本報資料照片
今天早晚偏涼，到周三東北季風稍增強。圖／中央氣象局提供
今天早晚偏涼，到周三東北季風稍增強。圖／中央氣象局提供

東北季風 氣象局 天氣動態

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