病房變派對樂園 台灣兒童醫療貢獻獎15日揭曉

第10屆台灣兒童醫療貢獻獎頒獎典禮將於15日登場，這次獲獎的有7名個人與1組團隊，每名獲獎者都為兒童醫療寫下動人故事，讓重症病房變病童派對樂園，更成為家長短暫避風港。

第10屆台灣兒童醫療貢獻獎得主名單將於4月15日下午1時30分揭曉，獲獎人將在化身小花童、曾經照顧過的孩子們引領下步入典禮會場，接下兒童醫療界最高榮譽，肯定他們作為兒童醫療推手與兒童健康後盾，盼喚起各界共同關注兒童健康與友善醫療議題。

身為主辦方的瑞信兒童醫療基金會董事長吳春福近日透過新聞稿表示，希望藉由台灣兒童醫療貢獻獎，讓各界知道獲獎者在兒童醫療領域默默付出的故事，鼓勵更多人才投入，醫界新生代也更願意選擇兒童醫學專科，引發各界對兒童醫療的重視，拋磚引玉，讓愛延續。

每名獲獎醫護人員都為台灣兒童醫療寫下動人故事，用細心與耐心，親近病童單純卻敏感的內心世界。在重症病房裡，甚至有護理師特別為無法體驗一般孩子玩樂的病童們，安排專屬開心派對，在結束漫長醫療過程後，更會根據每個孩子特性和願望辦一場「畢業典禮」，讓病房不再是令人抗拒的冰冷場所。

面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、強風豪雨，都有醫生不畏險境，主動想方設法、衝向前線，為的就是讓家長安心。他們用溫暖細膩的心，拯救了無數的小生命。瑞信兒童醫療基金會表示，這些獲獎醫護不為名、不為利，只為堅守兒醫崗位，看見孩子平安長大，是奉獻心力最幸福的回饋。

自2005年起，台灣兒童醫療貢獻獎以高規格的榮譽，包含終身貢獻獎、中流砥柱獎、兒科新銳獎、兒童護理獎、焦點貢獻獎及醫療團隊獎等，彰顯獲獎醫護無怨無悔的付出，希望帶動更多新血投入台灣兒科領域。這個獎項今年邁入第10屆，過去9屆已表揚51名卓越個人醫護與7個優秀醫療團隊。