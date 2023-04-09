快訊

香港百年黑幫「和勝和」現身竹聯明仁會春酒 竟扯上港版國安法？

脫北族愛住哪？ 桃園這熱區2年吸4690人移居

國道明明塞爆了！她愣「這1車」前後卻超空曠 內行人一看秒懂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

公車事故頻傳問題出在哪 學者曝關鍵「有車沒人開」：鬆綁司機薪資彈性

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台11線四47.7公里花蓮豐濱鄉深橋，8日上午發生花蓮客運公車與小客車碰撞後，公車摔落邊坡意外，造成1死5傷。記者王燕華／翻攝
台11線四47.7公里花蓮豐濱鄉深橋，8日上午發生花蓮客運公車與小客車碰撞後，公車摔落邊坡意外，造成1死5傷。記者王燕華／翻攝

近來公車客運事故頻傳，去年12月27日台中公車撞死走在斑馬線上的母嬰，今年3月30日台北公車司機涉嫌酒駕撞傷騎士、酒測值竟高達1.33毫克，昨天再發生花蓮客運的公車1死5傷嚴重車禍。學者認為，司機缺人「有車沒人開」，相似行業別也有搶人力問題，尤其公共汽車客運18項成本如定錨，就像過去畢業生22K薪資政策，相對其他類似行業別，如遊覽車、物流車、貨運業等，客運薪資變動範圍相對小，或許放鬆價格彈性是可研擬方向。

昨天花蓮客運的公車與小客車對撞，造成1死5傷悲劇。警方初判，小客車違規跨越雙黃線左轉，但公車司機也有超速行為，當地道路時速限速60公里，公車時速卻90公里，超速30公里；確切車禍原因仍待鑑定。

淡江大學運輸管理系教授張勝雄表示，昨天花蓮客運一事，詳細肇事原因尚未出爐，此時談公車司機恐模糊焦點，且個案狀況都不同，無法概括而論。

從結構面來看，公車司機缺人是擺在眼前的事實，他指出，公車是「有車沒人開」，相似行業包括遊覽車、物流車、連結車，彼此也會搶人力，尤其貨運業司機薪資相對稍微好些，因此司機也會這之間流動。

張勝雄說，公車司機人手不夠，面對乘客希望維持班次的需求，政府轉而要求業者提供，也沒要求減班，但事實上就是沒有這麼多司機，以致司機加班過勞，最後再離職，變成惡性循環。

另外，他說，當前票價不漲價，司機薪水也不高，得仰賴加班衝薪水，不少客運路線都是補貼路線，營收不足以支付日常成本，就靠政府補貼維持運作，以台北公車票價15元來說，但其實運價成本早已高於此，因此雙北市政府每年就要補貼3、40億元給公車業者。

他說，公車司機人力既然重要，尤其工作應付環境複雜，道路狀況多，薪水相比開船、飛機、貨車又差很多；司機極缺人，理論上按自由市場原則，提高薪資自然有人來，但事實並不容易。

張勝雄直言，公共汽車客運18項成本猶如定錨，定了一個平均薪資，類似過去大學畢業生22K薪資政策，相對其他類似行業別，客運薪資相對變動範圍小，人才競爭就會變得較差，因此或許放鬆價格彈性，是可思考的方向。

薪資 花蓮

延伸閱讀

花蓮客運遭撞摔落溪谷1死5傷 警初判2車皆違規

大學生開車肇事撞翻花蓮公車1死5傷 死者為村長妹

屏東市大豐路廠房惡火復燃 消防緊急調派人力支援

花蓮公車撞小客車1死5傷 縣長徐榛蔚取消行程趕往關切

相關新聞

獨／宜蘭神秘沙灘意外5死後五年了 沙灘車亂象仍無法管

宜蘭以南、花蓮以北海邊是沙灘車活動熱區，南澳神秘沙灘於2018年發生沙灘車遭瘋狗浪吞噬意外，釀成5人死亡，事發至今5年過...

晴朗炎熱到周五 吳德榮：珊瑚颱風生成機率略提高「路徑大迴轉」

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天大陸高壓出海，各地晴朗穩定，氣溫回升，北部舒...

豬肉價格1年上漲超過3成 立委批農委會對抗通膨豬隊友

台灣民眾黨立委邱臣遠今天說，近日豬肉每公斤價格已經飆破100元，全台毛豬交易平均價格更到達111.58元，等於這1年來豬...

今年首颱可望近期生成 專家分析對台灣影響機率

天氣風險公司天氣分析師廖于霆說，今天清晨各地氣溫15-17度，仍然偏低偏涼，白天起，氣溫稍有回升，各地高溫23-26度。...

15週年合體 太妍曝「少女時代」長壽秘訣：不需頻繁地聯繫

本月ELLE邀請到「信聽女王」韓星太妍擔任封面人物，久違的雜誌封面拍攝獻給台灣版ELLE的她，細細地與我們分享其內心世界。

上班族久坐便秘就靠它！這些「高纖蔬果」幫助腸胃消化好順暢

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「高纖蔬果」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的十種高纖蔬果。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦