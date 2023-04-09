公車事故頻傳問題出在哪 學者曝關鍵「有車沒人開」：鬆綁司機薪資彈性

近來公車客運事故頻傳，去年12月27日台中公車撞死走在斑馬線上的母嬰，今年3月30日台北公車司機涉嫌酒駕撞傷騎士、酒測值竟高達1.33毫克，昨天再發生花蓮客運的公車1死5傷嚴重車禍。學者認為，司機缺人「有車沒人開」，相似行業別也有搶人力問題，尤其公共汽車客運18項成本如定錨，就像過去畢業生22K薪資政策，相對其他類似行業別，如遊覽車、物流車、貨運業等，客運薪資變動範圍相對小，或許放鬆價格彈性是可研擬方向。

昨天花蓮客運的公車與小客車對撞，造成1死5傷悲劇。警方初判，小客車違規跨越雙黃線左轉，但公車司機也有超速行為，當地道路時速限速60公里，公車時速卻90公里，超速30公里；確切車禍原因仍待鑑定。

淡江大學運輸管理系教授張勝雄表示，昨天花蓮客運一事，詳細肇事原因尚未出爐，此時談公車司機恐模糊焦點，且個案狀況都不同，無法概括而論。

從結構面來看，公車司機缺人是擺在眼前的事實，他指出，公車是「有車沒人開」，相似行業包括遊覽車、物流車、連結車，彼此也會搶人力，尤其貨運業司機薪資相對稍微好些，因此司機也會這之間流動。

張勝雄說，公車司機人手不夠，面對乘客希望維持班次的需求，政府轉而要求業者提供，也沒要求減班，但事實上就是沒有這麼多司機，以致司機加班過勞，最後再離職，變成惡性循環。

另外，他說，當前票價不漲價，司機薪水也不高，得仰賴加班衝薪水，不少客運路線都是補貼路線，營收不足以支付日常成本，就靠政府補貼維持運作，以台北公車票價15元來說，但其實運價成本早已高於此，因此雙北市政府每年就要補貼3、40億元給公車業者。

他說，公車司機人力既然重要，尤其工作應付環境複雜，道路狀況多，薪水相比開船、飛機、貨車又差很多；司機極缺人，理論上按自由市場原則，提高薪資自然有人來，但事實並不容易。

張勝雄直言，公共汽車客運18項成本猶如定錨，定了一個平均薪資，類似過去大學畢業生22K薪資政策，相對其他類似行業別，客運薪資相對變動範圍小，人才競爭就會變得較差，因此或許放鬆價格彈性，是可思考的方向。