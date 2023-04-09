快訊

直擊／沙灘車亂闖宜蘭神秘沙灘 空拍機全都錄

國民黨總統提名出現4套劇本 朱立倫究竟在演哪一齣？

獨／高雄檢警搜索大帝國舞廳 帶走小姐和幹部20餘人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

豬肉價格1年上漲超過3成 立委批農委會對抗通膨豬隊友

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台灣民眾黨立委邱臣遠今天表示，近日豬肉每公斤價格已經飆破100元，全台毛豬交易平均價格更到達111.58元，農委會真正成為政府對抗通膨的豬隊友。圖／邱臣遠國會辦公室提供
台灣民眾黨立委邱臣遠今天表示，近日豬肉每公斤價格已經飆破100元，全台毛豬交易平均價格更到達111.58元，農委會真正成為政府對抗通膨的豬隊友。圖／邱臣遠國會辦公室提供

台灣民眾黨立委邱臣遠今天說，近日豬肉每公斤價格已經飆破100元，全台毛豬交易平均價格更到達111.58元，等於這1年來豬價上漲超過3成，農委會真正成為政府對抗通膨的豬隊友，「蔬果滯銷，畜產失調，雞蛋與豬肉雙雙破百，國家隊還在睡？」

邱臣遠上午在臉書發文表示，當今物價飆漲，除了雞蛋、鴨蛋與雞肉漲不停，現在連平民美食都撐不住，包括小王煮瓜調漲5元、金峰滷肉飯則繼去年調漲後，今年將再度調漲5元，而現在連黑白切等也傳出漲價情形。

邱臣遠指出，根據農委會畜產行情資訊網統計，近日豬肉每公斤價格已經飆破100元，4月3日包括桃園市、新竹縣、南投縣、台南安南、台南市、高雄市及高雄岡山拍賣場都「破百」，而4月4日全台毛豬交易平均價格更到達111.58元，如果對照去年4月1日的價格75.01元，等於這1年來豬價上漲超過3成，農委會成為政府對抗通膨的豬隊友。

邱臣遠說，行政院早在2021年2月就核定「因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫」，也就是所謂的「養豬百億基金」，並且自2021年執行至2024年，行政院更是對外宣稱花費130億成立「養豬國家隊」，照理說應該能夠提早因應環境變動，提升豬肉產業與市場韌性，但是現在看起來，養豬百億基金根本沒有發生作用。

邱臣遠表示，蔡政府注重施政行銷，包括因應缺蛋成立「雞蛋國家隊」，想要認真供應全國民眾所需雞蛋；因應農產品滯銷成立「農產品國家隊」，想要打開世界通路；因應開放萊豬進口成立「養豬國家隊」，想要輔導養豬場現代化轉型升級並保障豬農收益。

不過，邱臣遠質疑，蔡政府7年來什麼都要成立國家隊，幾乎是「山也國家隊、海也國家隊」，但是卻都是口號喊一喊就不見蹤影，他呼籲全國民眾一起來協尋我們的國家隊都到哪裡去了，到底還有多少國家隊在睡。

豬肉 邱臣遠 雞蛋

延伸閱讀

橄欖球／擊敗強敵馬來西亞 中華隊東南亞運動會摘金

「只要參選一定當選」 民視前老董郭倍宏下戰帖：趙天麟立委當太久了

通膨影響！美國斜槓人數增 50%勞工兼差賺外快

豬肉趕上牛肉價 農委會呼籲豬農勿惜售秩序出豬+豬肉專案進口

相關新聞

獨／宜蘭神秘沙灘意外5死後五年了 沙灘車亂象仍無法管

宜蘭以南、花蓮以北海邊是沙灘車活動熱區，南澳神秘沙灘於2018年發生沙灘車遭瘋狗浪吞噬意外，釀成5人死亡，事發至今5年過...

晴朗炎熱到周五 吳德榮：珊瑚颱風生成機率略提高「路徑大迴轉」

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天大陸高壓出海，各地晴朗穩定，氣溫回升，北部舒...

豬肉價格1年上漲超過3成 立委批農委會對抗通膨豬隊友

台灣民眾黨立委邱臣遠今天說，近日豬肉每公斤價格已經飆破100元，全台毛豬交易平均價格更到達111.58元，等於這1年來豬...

今年首颱可望近期生成 專家分析對台灣影響機率

天氣風險公司天氣分析師廖于霆說，今天清晨各地氣溫15-17度，仍然偏低偏涼，白天起，氣溫稍有回升，各地高溫23-26度。...

15週年合體 太妍曝「少女時代」長壽秘訣：不需頻繁地聯繫

本月ELLE邀請到「信聽女王」韓星太妍擔任封面人物，久違的雜誌封面拍攝獻給台灣版ELLE的她，細細地與我們分享其內心世界。

上班族久坐便秘就靠它！這些「高纖蔬果」幫助腸胃消化好順暢

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「高纖蔬果」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的十種高纖蔬果。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦