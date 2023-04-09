回暖但空品恐不佳 中部以南敏感族群外出多注意

昨天受東北季風影響，東北風挾帶境外汙染物影響台灣，今天白天東北季風減弱，但中部以南空品區位於下風處，汙染物易累積，環保署提醒新營、善化地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動；午後環境風場轉為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件轉差，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

中央氣象局指出，環境風場轉為東風時，受地形影響，西半部擴散條件不佳，若產生背風渦旋，易使局部地區濃度上升。

根據環保署監測資料及氣象局昨晚間6時氣象資料顯示，今天花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，西半部局部地區短時間可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

周一環境風場為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件差，汙染物稍累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級；高屏空品區周二。

周二環境風場仍為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件差，汙染物稍累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、高屏空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。