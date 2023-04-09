快訊

直擊／沙灘車亂闖宜蘭神秘沙灘 空拍機全都錄

國民黨總統提名出現4套劇本 朱立倫究竟在演哪一齣？

獨／高雄檢警搜索大帝國舞廳 帶走小姐和幹部20餘人

回暖但空品恐不佳 中部以南敏感族群外出多注意

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天白天東北季風減弱，但中部以南空品區位於下風處，汙染物易累積。圖／取自環保署空品監測網
今天白天東北季風減弱，但中部以南空品區位於下風處，汙染物易累積。圖／取自環保署空品監測網

昨天受東北季風影響，東北風挾帶境外汙染物影響台灣，今天白天東北季風減弱，但中部以南空品區位於下風處，汙染物易累積，環保署提醒新營、善化地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動；午後環境風場轉為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件轉差，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

中央氣象局指出，環境風場轉為東風時，受地形影響，西半部擴散條件不佳，若產生背風渦旋，易使局部地區濃度上升。

根據環保署監測資料及氣象局昨晚間6時氣象資料顯示，今天花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，西半部局部地區短時間可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

周一環境風場為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件差，汙染物稍累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級；高屏空品區周二。

周二環境風場仍為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件差，汙染物稍累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、高屏空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。

東北季風 氣象局 空氣品質

延伸閱讀

清明連假出遊要注意 中彰雲嘉空品差11處亮橘燈

八卦山大佛快不見了！空汙+掃墓 中部空品不佳

鄉下房價較便宜？ 內行人反駁：沒比都市便宜多少

清明連假首日 中部以南位下風處 擴散不佳空品差

相關新聞

獨／宜蘭神秘沙灘意外5死後五年了 沙灘車亂象仍無法管

宜蘭以南、花蓮以北海邊是沙灘車活動熱區，南澳神秘沙灘於2018年發生沙灘車遭瘋狗浪吞噬意外，釀成5人死亡，事發至今5年過...

晴朗炎熱到周五 吳德榮：珊瑚颱風生成機率略提高「路徑大迴轉」

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天大陸高壓出海，各地晴朗穩定，氣溫回升，北部舒...

豬肉價格1年上漲超過3成 立委批農委會對抗通膨豬隊友

台灣民眾黨立委邱臣遠今天說，近日豬肉每公斤價格已經飆破100元，全台毛豬交易平均價格更到達111.58元，等於這1年來豬...

今年首颱可望近期生成 專家分析對台灣影響機率

天氣風險公司天氣分析師廖于霆說，今天清晨各地氣溫15-17度，仍然偏低偏涼，白天起，氣溫稍有回升，各地高溫23-26度。...

15週年合體 太妍曝「少女時代」長壽秘訣：不需頻繁地聯繫

本月ELLE邀請到「信聽女王」韓星太妍擔任封面人物，久違的雜誌封面拍攝獻給台灣版ELLE的她，細細地與我們分享其內心世界。

上班族久坐便秘就靠它！這些「高纖蔬果」幫助腸胃消化好順暢

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「高纖蔬果」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的十種高纖蔬果。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦