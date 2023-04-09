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早餐阿婆健康因素停業 公告旁滿滿祝福紙條「快回來」

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
賣早餐的阿婆因健康因素休息，公告旁貼有客人的暖心祝福紙條。圖／取自「路上觀察學院」臉書社團
賣早餐的阿婆因健康因素休息，公告旁貼有客人的暖心祝福紙條。圖／取自「路上觀察學院」臉書社團

網友沈暴龍在臉書社團「路上觀察學院」PO出一張攤販設備上貼有公告的照片，公告寫「近日身體微恙，暫停營業，謝謝大家關心，阿婆留」，一旁有各種祝福早日康復的紙條，他表示，「亂晃途經街角一隅，一股溫暖就這樣流入心湖，阿婆快點好起來！」

「路上觀察學院」臉書社團今天一張照片，畫面中在路邊類似早餐店的設備貼有公告，上頭寫「近日身體微恙，暫停營業，謝謝大家關心，阿婆留」。

亮點是公告周邊貼了各種紙條，有的是便利貼，也有膠帶貼著隨意撕下的紙角，寫有「阿婆祝早日康復！『起司蛋餅不加蔥』」、「想念您的飯糰了，祝阿婆早日康復，快快回來啦」、「阿婆辛苦了，感謝長期的照顧，祝您早日康復」、「阿婆希望您快點好起來，加油」、「阿婆早日康復」。

紙條 早餐店

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