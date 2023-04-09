直擊／沙灘車亂闖宜蘭神秘沙灘 空拍機全都錄

東海岸是沙灘車進出熱區，假日出現上百輛沙灘車來回疾駛，雖然國產署公告不得進入，但清明連假期間業者帶著數十名遊客闖入神秘沙灘，在海蝕洞前留影，沒有穿救生衣，大人小孩就踏著浪花拍照；花蓮新城溪曼波海灘的三棧溪支流，沙灘車在河床奔跑，挖洞拍照，破壞自然生態

花蓮曼波沙灘即使是在平日下午3點，沙灘上滿滿都是沙灘車，一條條輪胎壓痕遍布在地。在三棧溪出海口上，業者帶隊沙灘車涉溪，儘管遊客玩到歡呼，但沙灘車排出的廢氣、車輛的重量壓毀溪床，有汙染環境的疑慮。

騎了一小段路，就到達海邊拍照裝置位置，現場白色往上延伸的樓梯、「ㄇ」字型的木板等，被不同家的業者放了一整排，原本自然的美景，多了人工的痕跡。遊客或坐或站擺出最美的姿勢，教練為了取角度攝影，事先在沙地上挖好坑洞，深度達100多公分，利用鏡子反射原理拍美照，挖洞的行為是否有破壞環境，甚至因用地資格不符規定而有觸法的可能，都受外界質疑。

從花蓮縣往北，進入宜蘭縣南澳鄉，過了南澳溪往東就沒多久，就是知名的南澳神秘沙灘，狹長型的黑色沙灘，只聽得到海浪拍擊聲，海風吹來，讓人心曠神怡，進入沙灘幾公里，就可以看到海蝕洞，正在遊客最愛拍照的秘境景點。