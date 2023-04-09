今年首颱可望近期生成 專家分析對台灣影響機率

天氣風險公司天氣分析師廖于霆說，今天清晨各地氣溫15-17度，仍然偏低偏涼，白天起，氣溫稍有回升，各地高溫23-26度。下半天起，東北季風逐漸減弱，各地天氣以多雲到晴為主。明天起全台轉為晴朗穩定，氣溫逐日上升，各地白天最高溫可達25-28度。

未來一周天氣，他說，明天到周二偏東風到東南風影響，全台天氣晴到多雲，周三微弱東北風影響，水氣增多，東半部有陣雨，午後南部山區有局部短暫雷陣雨的可能。周四東半部仍有陣雨，周五晚到周六下波鋒面通過，台灣由北到南轉有雨天氣。

氣溫方面，未來一周北部、東北部及東部地區白天最高溫約在22至26度之間，晚上最低溫約在16至21度之間；中部、南部及東南部白天最高溫約在25至28度之間，晚上最低溫約在18至22度之間；廖于霆說，早晚仍有較大的溫差，要注意保暖並適時調整衣物。

今年到目前為止還沒有颱風生成，廖于霆說，下周預料有熱帶擾動在菲律賓東方海面活動，有成颱機會，動向以在呂宋島一帶減弱北轉機會最高，對台灣沒有影響。

廖于霆表示，由於台灣周遭風速逐漸減弱，不利於汙染物擴散，中南部空品普遍不佳，要留意空汙指標的變化，並避免長時間在戶外活動。