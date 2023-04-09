獨／宜蘭神秘沙灘意外5死後五年了 沙灘車亂象仍無法管

宜蘭以南、花蓮以北海邊是沙灘車活動熱區，南澳神秘沙灘於2018年發生沙灘車遭瘋狗浪吞噬意外，釀成5人死亡，事發至今5年過去了，沙灘車至今未立法管理；花蓮九成以上沙灘車集中在新城村，業者利用公共自然美景賺錢，卻因破壞環境生態、噪音空汙等問題，造成居民困擾，花蓮縣議員要求管理，目前也還拿不出對策。

沙灘車遊憩活動亂象頻生，但真正能夠罰得成的卻很少，縣市地方政府有的管、有的不管，未登錄地沙灘就丟給地主國產署，沙灘車若闖入保安林由林管處出面，各單位自己尋求法令管理沙灘車違規行為，卻沒有一個明確的主管機關。

交通部觀光局訂的「水域遊憩活動管理辦法」，水域遊憩活動位於國家特定管理區以外的，由直轄市、縣市政府管轄，也就是水上的衝浪板或獨木舟有單位管，沒在水上的沙灘車卻沒有主管單位，一旦發生問題，各單位本於權責下去處理，頭痛醫頭、腳痛頭腳。

沙灘腹地如果夠寬，還不打緊，但若是大浪一來，整個沙灘腹地全被浪濤淹了。南澳神秘沙灘於2018年9月發生沙灘車遭瘋狗浪捲入海底，造成四名遊客及一名業者喪生，事後縣府訂定「宜蘭縣政府所轄近海範圍沙灘車活動注意事項」，規定長浪來襲不能去，但業者與遊客沒有遵守規定照樣玩，違規也沒罰則。

南澳神秘沙灘屬於未登錄地，注意事項規定沙灘車進出必須向地主國產署申請核准，但是沒有一家業者申請，換言之「所有進出營業的沙灘車全都違法」，光看著沙灘車進出，卻罰不成，國產署缺乏地方管理人力。

至於花蓮縣則是花蓮溪以北沙灘歸縣政府管、以南由東部海岸風景區管理處管，花蓮縣政府一０八年也訂了「花蓮縣政府所轄近海範圍沙灘車活動注意事項」，內容與宜蘭大同小異。

兩縣的注意事項中規定，在宜蘭騎乘沙灘車要穿救生衣、花蓮要求戴安全帽，但一張張沙灘車網美照曝光，未見穿衣戴帽，無法開罰，亂象層出不窮。

去年疫情趨緩，國人無法出國，造成沙灘車業者與遊客爆增，沙灘車在沙灘、河川、林地、社區行駛，引發環境、生態、噪音、空汙、農地、違建、遊客安全、破壞地形地貌等問題，民眾抱怨，花蓮縣議員受不了。

花蓮議員楊華美議員表示，花蓮溪出海口南端、鹽寮嶺頂一帶，原本是花東沿海自然保護區，不知何時變成光禿禿，原本的自然風貌竟變成「沙灘車業者的秘密基地」，沙灘行駛刻畫出賽道改變海岸面貌，穿梭在保安林間影響珍貴鳥類燕鷗育雛，生態遭破壞。

還有環團監測發現，三棧溪出海口沙灘車所經之處的防風林，變成一片白色世界，懷疑是沙灘車飆沙揚塵，厚厚一層灰包覆植被，沒辦法行光合作用，慢慢枯萎死亡。