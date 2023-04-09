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未來一周好天氣 周三水氣稍增僅這些地區局部短暫雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今、明兩天多雲到晴，白天起東北季風減弱，氣溫逐漸回升。本報資料照片
今、明兩天多雲到晴，白天起東北季風減弱，氣溫逐漸回升。本報資料照片

迎接好天氣，中央氣象局說，今晨東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，白天起東北季風減弱，氣溫逐漸回升。中部以北東北部及東部低溫約15、16度，其他地區18、19度；高溫方面，預測北部及東半部約22至24度，中南部地區約25、26度。

由於水氣減少，今、明兩天各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨，午後西半部山區亦有零星短暫陣雨；桃園至雲林、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有8至9級強陣風。

周二水氣持續偏少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨，午後西半部山區亦有零星短暫陣雨。馬祖及清晨中南部地區有局部霧或低雲影響能見度，行車注意路況安全，搭機留意航班資訊。

周三北邊水氣稍增，東北部、東部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周四、周五環境偏東風至偏南風，東半部地區有局部短暫雨，其他地區大多為多雲到晴，西半部山區亦有零星短暫雨。

周六水氣稍增，迎風面北部、東半部及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

16日至18日水氣減少，僅東半部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；氣象局說，時序進入春季，預報不確定性較大，留意最新預報資訊。

馬祖 東北季風 氣象局

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