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回應環台軍演 美方：敦促北京克制、勿改變現狀

晴朗天氣到周五上看35度 吳德榮：珊瑚颱風生成機率略提高

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天各地晴朗穩定，氣溫回升，北部舒適、南部微熱，各地早晚涼冷。本報資料照片
今天各地晴朗穩定，氣溫回升，北部舒適、南部微熱，各地早晚涼冷。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天大陸高壓出海，各地晴朗穩定，氣溫回升，北部舒適、南部微熱，各地早晚涼冷；北部12至26度，中部16至30度，南部18至32度，東部14至29度。

吳德榮表示，明天至周五受高壓環流影響，各地晴朗穩定，氣溫逐日升；周二至周五，白天暖如夏，北台灣高溫升至30度左右、南部則升至35度左右，各地早晚仍微涼。

他說，周五晚至周六晨鋒面快速掠過，中部以北有局部陣雨，周六白天起天氣迅速好轉。

吳德榮說，歐洲（ECMWF）系集模式模擬顯示，本周菲律賓東方海面有熱帶擾動活動的跡象，發展成今年第一個颱風珊瑚的機率略調高至30%。系集模式模擬的路徑分布亦顯示，無侵台疑慮，為通過菲律賓、進入南海；或在菲律賓附近，向東北大迴轉。

吳德榮 菲律賓 高溫

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