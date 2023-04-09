試驗患者難尋 清冠1號陷藥證困境

清冠一號陪伴許多人度過染疫的痛苦時刻，但當時清冠一號取得「緊急授權（ＥＵＡ）」上市，副總統賴清德曾允諾延至明年六月，不過衛福部中醫藥司日前才核准清冠一號臨床試驗申請，隨著疫情進入尾聲，業界擔心恐面臨找不到患者、雙盲設計有困難、預算不足等困境，若無法完成試驗，民眾想使用清冠一號，只能赴國外才買得到。

中醫師公會全聯會統計，全台可開立清冠一號的中醫藥院所共一七二五家，去年照護人數高達一四三點九萬人，比前年同期增加三成到四成五，顯示民眾感染新冠肺炎後，對於清冠一號倚賴度高。

衛福部核准十二家藥廠專家製造販售清冠一號，但僅有天一與順天堂兩家藥廠申請臨床試驗，政府補助金額分別為二五○萬元以及三百萬元，收案人數僅需要近兩百人，一家採取雙盲試驗，一家則採取比較方式來證實清冠一號效果。

但專家認為，清冠一號要經過臨床試驗取得藥證，面臨不少挑戰。首先疫情已近尾聲，患者相對難尋，以過去臨床試驗的經驗來看，每收一案約需一萬元左右，包含抽血、採檢等，還不包含臨床試驗設計，以收案數人數兩百人計算，至少就要二百萬元，其餘費用不足以支應試驗結果分析。

對於使用雙盲試驗，專家指出，「不知道怎麼盲？」清冠一號是草本中藥，有獨特的藥味，一般西藥的化學藥錠幾乎無味，只要藥錠形狀相符，就能達到「盲」的效果，但清冠一號很難設計出雙盲試驗。中藥臨床試驗法規應重新針對中藥思考，改變規格，不然中醫界雖然積極想完成清冠一號臨床試驗，但很難短時間內完成並取得藥證。

衛福部中醫藥司長黃怡超表示，清冠一號不只對付新冠病毒，對感冒病毒也有效，因此臨床試驗申請適應症為「外感時疫」，只要有上呼吸道症狀，皆列為臨床試驗中可收案對象，不只有新冠患者，希望減少收案人數的不足。中醫師公會全聯會理事長詹永兆表示，清冠一號對病毒性感染疾病都有改善效果，期待明年六月前可取得藥證。