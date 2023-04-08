2023癌症論壇／高價新藥納健保 健保署多管齊下控藥費

癌症連續40年為國人十大死因之首，癌症藥費屢創新高，健保給付藥費如何把關？衛福部健保署長石崇良今參與「2023癌症高峰論壇」表示，目前採用「真實世界依據（RWE）」與「藥品給付協議（MEA）」兩大機制，在法規授權下商價管控藥費，當藥物有效時，健保加碼給付，若是無效，廠商必須還款，110年已為健保節省藥費近50億元，健保計畫給付CAR-T細胞治療，也將採取此一模式評估。

2023癌症高峰論壇由國衛院、聯合報主辦，今年為第五屆，主題是「擁抱您，不會一個人」，癌症照護不只有醫療，還包括患者心理、照顧者、社會結構、文化背景及國家政策等，藉由論壇進行全方位探討，提供病友更深入、更直接、更有效率的幫助。石崇良今以「健保癌症治療政策及展望」，在論壇中發表專題演講。

石崇良說，傳統藥品需經三期人體臨床試驗，收案人數達數百人以上，但醫療科技進步，許多癌症新藥在二期臨床試驗就取得藥證，如治療急性白血病的CAR-T細胞治療；正在審核中的的基因治療罕病藥物，一劑6000萬元，三期臨床試驗也僅收案20多人。

為加速癌症新藥給付，健保署首先採用前瞻式預算，希望廠商提早提出新藥納保申請，再經醫療科技評估及病友意見，透過專家會議、共擬會議，進而與廠商議價，價格採多元風險分攤制度，如限定價格範圍、折扣、價量協商、價值導向等，再經真實世界依據（RWE）資料評估，最後完成議價。

石崇良說，真實世界依據資料為針對癌症新藥建置登錄系統，蒐集病人資料、追蹤用藥成效，並定期檢討給付，藥物有效時健保可以加碼，無效時廠商還款，藉由此制度110年為健保節省藥費近50億元。健保預計給付CAR-T細胞治療，目前廠商開價一千多萬元，正擬定相關登錄系統，價格也在協商中。

另外，石崇良表示，為了幫助癌症新藥納入健保，短期政策是加速給付收載及建立退場機制，如新藥給予兩年暫時性支付，有效就繼續給付，無效就退出。長期策略為藥品差額部分負擔，提升新藥可及性，將蒐集、諮詢各界意見，以評估可行性；同時針對高價藥品，研議獨立多元支持基金或預算。

另外，也透過健保協同商保，讓醫療保險更到位。石崇良說，目前商業保險無法帶病投保，且實支實付醫療險需要住院，並有投保上限及額度限制，而醫療險多為儲蓄險或其他險種附加，未來希望健保附加醫療險，但也需要諮詢各界意見，了解未來要如何開發保單。

健保署也積極推動「癌症精準醫療」照顧，也就是個體差異治療模式，目前一年約給付兩億多元於白血病、乳癌、肺癌、大腸癌等基因檢測，針對基因變異位點給予藥物治療，現以肺癌表皮生長因子受體（EGFR）的伴隨性檢測及用藥較多。

依健保署統計，從2014至2022年，癌症醫療花費逐年增加，從783億元增至1334億元，其中癌藥費用從180億元上升至402億元，上升達2.3倍，每年癌藥平均成長率約10%，已超過健保總額每年成長率4%。石崇良指出，健保給付癌症藥費400多億元，共照顧83萬名癌症患者，每年新增癌症患者約12萬人，未來癌藥支出還會持續增加。