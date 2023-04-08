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明氣溫漸升多雲到晴 「珊瑚」是否成颱看這關鍵時間點

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
明天白天後，北部、東北部氣溫漸升，各地多雲到晴，直到下周六水氣才稍增，但這波水氣也很快減少。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片
明天白天後，北部、東北部氣溫漸升，各地多雲到晴，直到下周六水氣才稍增，但這波水氣也很快減少。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片

中央氣象局最新預報指出，明晨各地溫度偏涼，到了明天白天後，東北季風減弱，北部、東北部氣溫漸升，各地多雲到晴，直到下周六水氣才稍增，但這波水氣也很快減少。至於今年首颱「珊瑚」是否成颱，目前看來有可能發展成熱帶性低氣壓，但尚待持續觀察。

中央氣象局預報員林定宜指出，明天清晨之前，仍受東北季風影響，各地溫度偏涼，中部以北、東北部、東部預測最低氣溫約15度至16度，其他地區18度至19度；高溫方面，北部、東半部22度至24度，中南部25度至26度。

他表示，明天白天後，東北季風減弱，北部、東北部氣溫漸升，明天各地水氣仍偏少，各地均為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨，午後西半部山區則可能會有零星短暫陣雨。

林定宜說，今天風力較強，氣象局仍維持發布陸上強風特報，包括桃園至台南、東部、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門，有9至10級強陣風，到了明天風力就會減弱。

下周一（10日）、周二（11日）水氣持續偏少，各地大多多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨，西半部山區則是零星短暫陣雨。

林定宜說，下周三（12日）北邊水氣稍增，但影響層面也很有限，僅東北部、東部、北部山區會有局部短暫雨，其他地區都是多雲到晴。

到了下周四（13日）、周五（14日），環境轉成東風到偏南風，迎風面的東半部地區會有短暫雨，其他地區大多為多雲到晴，西半部山區也可能會有零星短暫雨，但雨勢不明顯，水氣亦偏少。

林定宜表示，直到下周五前水氣都較少，下周六水氣才稍增加，迎風面的北部、東半部、中南部山區，會有局部短暫雨，但這波水氣很快就會通過 ，因此到了16日水氣可能又減少。

另外，他提醒，下周二（11日）馬祖全天、中南部清晨會有局部霧或低雲。

至於今年首颱「珊瑚」是否成颱？林定宜說，菲律賓東方海面有熱帶擾動，目前看來有可能發展成熱帶性低氣壓，但仍不斷觀察，下周二、三再留意是否有發展性。

明天清晨之前，各地溫度偏涼，明天白天後氣溫漸升。圖／中央氣象局提供
明天清晨之前，各地溫度偏涼，明天白天後氣溫漸升。圖／中央氣象局提供

東北季風 氣象局

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