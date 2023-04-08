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雕塑家洪易打造厚禮樹 2樓高外星人作品吸睛

中央社／ 台中8日電

雕塑藝術家洪易打造藝術與產業連結的平台「厚禮樹V.S藝時代」，除將藝術創作結合生活用具，更邀請24名藝術家展出作品，現場更展出2層樓高新作品外星人，將成打卡新亮點。

洪易打造藝術與產業連結的平台，「厚禮樹V.S藝時代」今天開幕，許多政商名流與會出席。洪易更發表最新作品外星人，有2層樓高，就座落在台灣大道、文心路的市中心路口，相當顯眼。

提到外星人作品的發想來源，洪易說，這個時代對天上很多想像，他常把自己也比成外星人，不要用一般人的角度看事情，就會有創新的想法，有進步的可能，若是墨守成規就會流於制式。

洪易接受媒體聯訪表示，厚禮樹取自台語諧音意指禮數周到。一樓廣場雕塑作品，展出他與24名藝術家的創作，一樓室內則是將藝術導入生活場域中，延伸到杯子、水壺、禮盒上，以藝術家的角度，給予送禮文化新亮點，也展現送禮人的心意。二樓為展覽空間，以平面繪畫為主軸。

洪易也提到，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情3年，大家都很壓抑，藝術家的創作力雖然大爆發，但要撐過疫情相當不易，希望能有更多企業、產業與藝術連結，讓藝術家得已好好醞釀能量。

現場也展示洪易在疫情期間的創作，一隻戴著口罩的貓，口罩的背後還是很開心，他說，雖然疫情下很痛苦，但還是要給大家正能量。

藝術家 疫情 外星人 口罩

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