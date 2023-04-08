2023癌症論壇／贏在起跑點 血癌乳癌精準治療新希望

2023癌症高峰論壇「擁抱您，不會一個人」8日下午進行「抗癌新藥曙光」的議題發表，與會專家們帶來血癌最新治療趨勢，以往血癌治療只能使用化療及幹細胞移植，但現今已進入個人化精準醫療。另外，女性頭號殺的乳癌，早期患者如何避免復發、晚期乳癌的三陰性患者，都能隨醫療科技進步帶來治療希望，甚至利用次世代定序基因檢測找到突變基因，進行跨癌別治療。

隨著醫療科技進展，在血癌方面，尤其急性血癌及多發性骨膸瘤都有新治療，提升患者存活率。台大醫院血液腫瘤科主治醫師侯信安表示，急性骨髓性白血病是成年族群中最常見的急性白血病，治療上卻面臨「存活時間短」、「年長者治療效果差」的瓶頸，從100年到104年統計有8千名病友，平均存活時間8個月，年長者僅3至5個月。

聯合報健康事業部舉辦2023癌症高峰論壇「擁抱您，不會一個人」，臺大醫院血液腫瘤科主治醫師侯信安表示，急性骨髓性白血病相當複雜，正確診斷、分類對治療計畫擬定，至關重要。記者曾原信／攝影

「精準治療的時代已來臨。」侯信安指出，急性骨髓性白血病相當複雜，正確診斷、分類對治療計畫擬定至關重要，而「次世代定序基因檢測」帶來新希望，可依據基因變異點、年紀、共病、預後預測等因素進行綜合判斷，判斷是否要化療結合標靶治療，或是及早進行造血幹細胞移植，讓治療「贏在起跑點」，擬定最佳個人化醫療。

聯合報健康事業部舉辦2023癌症高峰論壇「擁抱您，不會一個人」，亞東紀念醫院血液淋巴腫瘤團隊召集人余垣斌表示 ，隨國人平均壽命延長，愈來愈多年長的淋巴瘤患者經治療後順利痊癒，繼續享受生活。記者曾原信／攝影

「不要因為年紀，限制繼續享受人生的希望。」亞東紀念醫院血液淋巴腫瘤團隊召集人、腫瘤科暨血液科主治醫師余垣斌說，隨國人平均壽命延長，愈來愈多年長的淋巴瘤患者經治療後順利痊癒，繼續享受生活。

余垣斌指出，淋巴瘤治療以化學治療為主，化療沒想像中可怕，治療每三周一次，每次2到3小時，反應率高達八成，效果不錯，即使降低化療劑量也有效，但治療過程中要小心感染風險，另外，研究也發現，化療併用新一代口服BTK抑制劑等標靶藥物，效果會更理想。

聯合報健康事業部舉辦2023癌症高峰論壇「擁抱您，不會一個人」，花蓮慈濟醫院幹細胞與精準醫療研發中心主任李啟誠表示，急性淋巴性血癌未來可能「完全免化療」，免疫力好壞是關鍵之一。記者曾原信／攝影

花蓮慈濟醫院幹細胞與精準醫療研發中心主任李啟誠表示，急性淋巴性血癌未來可能「完全免化療」，免疫力好壞是關鍵之一；患者治療過程相當漫長，不論成人、孩童都要先經過一個月的誘導性化學治療，高風險族群先進行「異體造血幹細胞移植」後，再進入25至30個月的鞏固性化療，小孩成功率八成五、成人則低於五成。

「第三代口服標靶藥物結合新世代抗體注射藥（BiTE），有機會達到完全免化療」，李啟誠說，花蓮慈濟五年前協助標準療法後復發的病友，透過BiTE結合CAR-T控制血癌細胞並恢復體內T細胞，並將細胞改造成為更強的CAR-T細胞，對抗血癌同時也預防復發，如今已5年，狀況良好，患者每天都能正常上班。

聯合報健康事業部舉辦2023癌症高峰論壇「擁抱您，不會一個人」，臺中榮民總醫院血液腫瘤科主任滕傑林指出，多發性骨髓瘤不難診斷，但症狀不典型，民眾應多注意高血鈣、腎功能不良、貧血及骨頭病灶四大症狀。記者曾原信／攝影

「多發性骨髓瘤是過去10年來，血液惡性腫瘤中最蓬勃、迅速發展的疾病。」台中榮總血液腫瘤科主治醫師滕傑林說，過去罹患多發性骨髓瘤被認為是悲傷的，「因為治不好，對病人衝擊很大」，患者與家人、照顧者非常辛苦，尤其患者可能因為頭痛、骨折、骨裂等，連站都站不住。

滕傑林指出，多發性骨髓瘤不難診斷，但症狀不典型，民眾應多注意高血鈣、腎功能不良、貧血及骨頭病灶四大症狀，當中貧血為最大宗，約占7成，其次是頭痛約占6至7成，高血鈣、腎功能不良約各占3成。

滕傑林指說，多發性骨髓瘤第一線治療是自體幹細胞移植，但國內僅20%患者進行移植，統計指出，若自體幹細胞移植後，再搭配單株抗體標靶治療，相較沒有未接受標靶治療的患者，18個月疾病不惡化存活時間高達8成，且9成患者可以存活約3年，病情不惡化、生活品質佳。

聯合報健康事業部舉辦2023癌症高峰論壇「擁抱您，不會一個人」，臺北榮民總醫院外科部主任曾令民表示，在台灣，乳癌發生率是全癌別第一名。記者曾原信／攝影

在乳癌治療上，台灣早期乳癌患者多，患者治療對於復發相當憂心。台北榮民總醫院外科部主任曾令民表示，在台灣，乳癌發生率是全癌別第一名，而乳癌亞期分類眾多，以荷爾蒙陽性（HR+/HER2-）占7成最高，雖然確診時多為早期，預後良好，但高風險患者有3成以上在術後前2年復發，高達7成在術後前5年發生，且3成患者有多部位遠端轉移。

曾令民提醒，高風險族群指有四顆以上淋巴結感染，或一到三顆淋巴結感染，加上腫瘤大於等於五公分、腫瘤細胞分化程度第三級、Ki-67指數大於等於百分之廿，不過，隨著醫療科技進展，該族群可以選擇荷爾蒙治療搭配「細胞周期抑制劑」，相較傳統治療，能有效降低30%以上復發風險，達到治癒的目標。

聯合報健康事業部舉辦2023癌症高峰論壇「擁抱您，不會一個人」，臺大醫院外科部主治醫師郭文宏表示，晚期乳癌病患五年存活率36.2%，事實上每4名乳癌病患，有1人為HER2陽性，患患惡化速度快，死亡風險高。記者曾原信／攝影

對晚期乳癌也不再束手無策，台大醫院乳房醫學中心主治醫師、乳房醫學會常務理事郭文宏說，晚期乳癌病患的五年存活率為36.2%。事實上每4名乳癌病患，有1人為HER2陽性，惡化速度快，死亡風險更高。

近來發現，HER2弱陽性病患占55%，由於新一代「抗體藥物複合體（ADCs-俗稱魔術子彈）」出現，除了為HER2陽性病患帶來希望，也可針對2弱陽性癌細胞精準攻擊，加上旁觀者效應，讓周遭癌細胞也承受「池魚之殃」，晚期病患因此更有機會繼續存活。

聯合報健康事業部舉辦2023癌症高峰論壇「擁抱您，不會一個人」，癌症治療進入精準醫療時代，台大醫院腫瘤醫學部主治醫師黃柏翔表示，「基因檢測、精準診斷與治療如同算命與改運」。記者曾原信／攝影

癌症治療進入精準醫療時代，台大醫院腫瘤醫學部主治醫師黃柏翔表示，「基因檢測、精準診斷與治療如同算命與改運。」先透過基因篩檢，找出各癌症特殊的基因表現，算出後續治療成效，藉此量身定制出每一位癌友的治療，對症下藥，精準打擊癌細胞，同時減少副作用，提升生活品質。

目前最新的檢測工具是次世代定序基因檢測，已找出乳癌、肺癌、大腸直腸癌等特殊基因表現，經過標靶治療後，均能提升存活率。黃柏翔以乳癌為例，若BRCA基因突變，將減損DNA修復能力，累積更多DNA損害與癌化風險，此基因也與卵巢癌、前列腺癌、胰臟癌有關，但若接受對應的標靶藥PARP抑制劑，就有機會得到好的預後成果。

論壇中，民眾關心次世代定序基因檢測是否可以用在健康人，黃柏翔強調，基因檢測不便宜，不同癌症檢測的項目不同，需與醫師討論，至於有家族遺傳史的人，若已罹患癌症或高風險者，可以與醫師討論，但一般健康人不建議篩檢。

另外，醫師們也提醒，癌症治療需要很強大的神隊友，需要醫療團隊、照顧者及病人一起配合面對，吃好、睡好、心情好，就是最好的抗癌利器。