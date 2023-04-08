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別等到關節出血才治 血友病「預防治療」重症風險降6成

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
左起馬偕兒童醫院院長許錦城、馬偕兒童醫院兒童血液腫瘤科主任葉庭吉、馬偕兒童醫院兒童血液腫瘤科資深主治醫師劉希哲、前旅美棒球好手郭泓志、馬偕兒童醫院兒童血液腫瘤科侯人尹。圖／馬偕兒童醫院提供
左起馬偕兒童醫院院長許錦城、馬偕兒童醫院兒童血液腫瘤科主任葉庭吉、馬偕兒童醫院兒童血液腫瘤科資深主治醫師劉希哲、前旅美棒球好手郭泓志、馬偕兒童醫院兒童血液腫瘤科侯人尹。圖／馬偕兒童醫院提供

孩子無故流血、瘀青，家長必須提高警覺，懷疑孩子可能罹患血友病。重度血友病的患者，約有七到八成會出現關節出血，後續將造成不可逆的關節損傷，大幅影響生活、行走。馬偕兒童醫院兒童血液腫瘤科主治醫師侯人尹表示，如果及早採取預防性治療，施打凝血因子，關節損傷風險約可降低六倍。

血友病童在開始會爬的時候，就會被發現無故瘀青或是出血，通常一歲左右時會被發現，但最擔心關節出血，當關節開始出血，極可能造成不可逆的關節損害。

侯人尹表示，據臨床觀察，重度的血友病童首次出現關節出血的年齡約在一點五歲左右，依照經驗，多數家長都不會馬上察覺，孩子常等到三歲以後才開始治療，如果三歲後才開始採取「預防性治療」，則會增加關節病變的風險。

重度血友病病友關節出血率約為70％、80％，許多臨床試驗和研究已經證明，預防性治療可以預防關節出血和降低關節病變的風險。據研究指出接受預防治療的血友病兒童關節損傷風險約可降低6倍。預防性治療還可降低中樞神經系統出血，像是顱內和脊髓血腫的發生率。

今年29歲的血友病病友曾先生在嬰幼兒時期，就被發現患有重度A型血友病，但是直到2到3年前才開始接受預防性治療，採取每周固定施打2次第八凝血因子，明顯改善出險風險。

馬偕兒童醫院兒童血液腫瘤科主治醫師劉希哲表示，預防性治療能幫助病友參與各項社交活動，提高生活品質。若能在幼年及早進行預防治療，可降低關節病變風險，規律運動也有助預防關節出血和受傷。

醫師 腫瘤

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