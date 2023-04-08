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膽管癌好發50歲以上民眾 醫提醒定期超音波檢查

中央社／ 台北8日電

爵士樂達人沈鴻元7日過世，享年50歲，他曾在2022年因膽管癌接受化療。醫師提醒，膽管癌早期症狀不明顯，6到7成病友確診時已是晚期，50歲以上民眾應定期接受腹部超音波檢查。

膽道癌或稱膽管癌，對國人而言相對陌生，但並非罕見癌症。根據衛生福利部國民健康署發布的癌症登記年報顯示，膽道癌新診斷人數從民國106年2291人，逐年攀升至109年的2629人，且男多於女。

義大癌治療醫院血液腫瘤部副院長饒坤銘今天告訴中央社記者，膽管癌初期通常沒有徵兆或症狀不明顯，多數病友往往等到出現黃疸、右上腹部疼痛等症狀才就醫檢查，6到7成病友確診時已是晚期。

目前膽管癌已知9大風險因子，包括長期導致膽汁鬱積的疾病；罹患容易反覆造成膽道發炎的疾病；慢性B型、C型肝炎或肝硬化；特定肝吸蟲感染；經常接觸戴奧辛、多氯聯苯等有害物質；膽管良性瘤；肥胖；糖尿病；抽菸、酗酒。

饒坤銘提醒，膽管癌可分為肝內膽管癌及肝外膽管癌，定期超音波檢查很重要，膽管癌好發於50歲以上民眾，建議至少2年做一次檢查，尤其有膽結石、膽息肉者都要特別小心，另外就是肝炎可能也有一定關係，帶原者同樣要注意，如果本身已知有風險因子，檢查頻率可縮短至半年到1年。

確診 肝炎 癌症

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