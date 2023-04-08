自駛系統藏道安隱憂 國道撞工程車占比近5成

不少新車標配駕駛輔助系統，減輕駕駛人負擔，但若稍有不慎操作，自動駕駛系統反藏道安隱憂。交通部高速公路局統計，國道施工、事故處理緩撞車遭撞的交通事故，在去年整年、今年截止2月，肇事車輛裝有駕駛輔助系統的件數，其占比就達四、五成，幾乎已占半數。

高公局指出，維持國道行車安全及服務品質，須經常執行道路養護作業，包含路容清潔、植栽修剪、標線標記維護、路面銑鋪等作業。

高公局表示，路容清潔、植栽修剪等維護作業，多數採移動性施工方式進行，依「施工之交通管制守則」規定辦理，同時配置移動性緩撞設施，提醒用路人前方刻正進行移動性施工。

高公局表示，國道施工時，已依相關規定設置各項警示設施，提供施工資訊，惟因移動性施工車輛速度較為緩慢，與主線正常車流速差較大，用路人應隨時注意車前狀態及路上相關警示設施，避免反應不及而造成追撞事故。

高公局舉例，3月28日上午10時8分，在國道1號高架南向46.4公里處，1輛小客車因未注意車前狀態，撞擊在內側車道進行霧燈檢修作業的緩撞車，除造成小客車駕駛受傷，後方車流回堵5公里。

有關國道施工及事故處理緩撞車遭撞交通事故，高公局統計，去年114件，其中肇事車輛具駕駛輔助系統有47件，約占41%；今年截至2月底共發生12件，其中肇事車輛具駕駛輔助系統件數有6件，占50%。

高公局呼籲，用路人使用駕駛輔助系統時，仍應注意車前狀態及沿途交維警示設施，適時介入操控車輛。國道施工資訊皆公告於高公局網站及1968 App，請用路人多加留意，隨時注意移動性施工車輛，確保行車安全。