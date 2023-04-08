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毛豬拍賣清明後恢復 見漲勢不止...養豬戶：我們也不樂見

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
清明節肉品市場休市延長結束，昨天恢復拍賣，嘉義市肉品市場多達逾千頭交易量，平均拍賣價每公斤93.36元，豬價漲勢不止。記者魯永明／攝影
清明節肉品市場休市延長結束，昨天恢復拍賣，嘉義市肉品市場多達逾千頭交易量，平均拍賣價每公斤93.36元，豬價漲勢不止。記者魯永明／攝影

毛豬每公斤批發價近百元創新高，消費者荷包失血，農委會協調養豬團體、肉品市場，清明連假多休市1天，4至6日共休市3天，避免價格持續攀升，但昨天肉品市場恢復拍賣，嘉義市肉品市場仍多達逾千頭交易量，平均拍賣價每公斤93.36元，只比休市前少1元，豬價漲勢不止。

「我們養豬戶也不樂見豬價不斷創新高！」新港鄉全國養豬協會理事林秋桂說，國際原物料價格高漲，豬農收益減少，加上去年起爆發的仔豬流行性下痢（ＰＥＤ），死亡率高，仔豬育成率低，部分傳統養豬場因應現代封閉式豬舍改建，導致豬源供不應求、價格飆漲。

林秋桂表示，外界以為豬價創新高，豬農獲利豐，事實上，國際原物料價格高漲，豬農收益未增加，她說，要防範仔豬流行性下痢，豬農要做為生物安全防護，避免外人及車輛進豬場，養豬團體反對政府此時進口豬肉，清明節後，接著端午、中元、秋節，豬肉需求量大，她估計豬價秋節後才會回穩。

嘉義縣肉品市場拆除改建，相鄰嘉市肉品市場拍賣量價齊揚，許多肉販到嘉市肉品市場買豬，昨天拍賣量1255隻、平均重量126.7公斤，均價93.36元，肉販說，承銷人增加，搶買價高利潤減少，溫體豬肉價格調漲，消費者荷包縮水，豬農利潤也不增加，可說是三輸。

農委會畜牧處說，部分畜牧場配合豬舍改建，加上小豬下痢、藍耳病等，毛豬供應量稍微減少，豬價上漲反映成本，會視狀況機動協調台糖公司調度豬隻、穩定上市。

清明節肉品市場休市延長結束，昨天恢復拍賣，嘉義市肉品市場多達逾千頭交易量，平均拍賣價每公斤93.36元，豬價漲勢不止。記者魯永明／攝影
清明節肉品市場休市延長結束，昨天恢復拍賣，嘉義市肉品市場多達逾千頭交易量，平均拍賣價每公斤93.36元，豬價漲勢不止。記者魯永明／攝影

豬價 豬肉 農委會

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