14縣市強風特報 北部高屏空品亮橘燈
中央氣象局今天上午發布14縣市陸上強風特報，影響時間到今晚，影響區域包括桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、恆春半島、花蓮縣、台東縣、蘭嶼綠島、澎湖縣、金門地區。
溫度方面，中央氣象局表示，今天水氣減少、雨勢漸緩，僅剩東半部地區、西半部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；氣溫方面，北部及宜蘭低溫約在15到17度，其他地區普遍在17到20度，白天高溫上，北部及宜蘭回升不明顯，高溫僅18、19度，整天感受偏涼，中部及台東約20到23度，南部仍有25、26度高溫，南部地區仍有日夜溫差。
中央氣象局提醒，東北風明顯偏強，桃園至台南、東部、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有9至10級強陣風，其他地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。
另外，據環保署空氣品質預報資訊，今天受東北季風影響，東北風可能挾帶境外汙染物影響台灣，影響情況視上游濃度累積情形及天氣條件而有所變化，雲嘉南以北空品區位於迎風面，擴散條件普通，高屏空品區位於下風處，汙染物易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度；竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，西半部局部地區短時間可能達橘色提醒等級；北部、高屏空品區為「橘色提醒」等級。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言