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不只實彈射擊！陸東部戰區宣布今起3天「環台軍演」

14縣市強風特報 北部高屏空品亮橘燈

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
中央氣象局今天上午發布14縣市陸上強風特報，影響時間到今。本報資料照片
中央氣象局今天上午發布14縣市陸上強風特報，影響時間到今。本報資料照片

中央氣象局今天上午發布14縣市陸上強風特報，影響時間到今晚，影響區域包括桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、恆春半島、花蓮縣、台東縣、蘭嶼綠島、澎湖縣、金門地區。

溫度方面，中央氣象局表示，今天水氣減少、雨勢漸緩，僅剩東半部地區、西半部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；氣溫方面，北部及宜蘭低溫約在15到17度，其他地區普遍在17到20度，白天高溫上，北部及宜蘭回升不明顯，高溫僅18、19度，整天感受偏涼，中部及台東約20到23度，南部仍有25、26度高溫，南部地區仍有日夜溫差。

中央氣象局提醒，東北風明顯偏強，桃園至台南、東部、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有9至10級強陣風，其他地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

另外，據環保署空氣品質預報資訊，今天受東北季風影響，東北風可能挾帶境外汙染物影響台灣，影響情況視上游濃度累積情形及天氣條件而有所變化，雲嘉南以北空品區位於迎風面，擴散條件普通，高屏空品區位於下風處，汙染物易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度；竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，西半部局部地區短時間可能達橘色提醒等級；北部、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

高溫 氣象局 東北風 空氣品質

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