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今明留意境外空汙 未來1周好天氣愈來愈熱 下周五深夜變天

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
東北風則挾些境外汙染物移入，因此空氣品質都不是太理想，尤其西半部今明兩天都有機會達到對敏感族群不健康等級，外出還是要稍加留意了。記者楊德宜／攝影
東北風則挾些境外汙染物移入，因此空氣品質都不是太理想，尤其西半部今明兩天都有機會達到對敏感族群不健康等級，外出還是要稍加留意了。記者楊德宜／攝影

天氣風險公司天氣分析師林孝儒說，今天受東北季風影響，目前各地雲量仍是有些偏多，中北部及東半部有些涼意，南部氣溫也較昨天下降些，不過今天後續將隨著乾空氣移入，水氣逐漸減少，白天起中南部仍慢慢有些陽光露臉，中北部到了晚間也逐漸放晴，僅東部為多雲天氣。

他說，而東北風則挾些境外汙染物移入，因此空氣品質都不是太理想，尤其西半部今明兩天都有機會達到對敏感族群不健康等級，外出還是要稍加留意了。

林孝儒說，明天東北季風將逐漸減弱，且水氣也比較少了，全台普遍都為晴時多雲的天氣，氣溫回升，不過早晚還是有些偏涼，早出晚歸留意氣溫變化，攜帶薄外套避免著涼。

近期天氣部分，他指出，北方勢力相對較弱，即使下周三有短暫的東北風南下，但並沒有伴隨明顯的涼冷空氣，因此氣溫方面都會是逐日回升的趨勢，且接下來一段時間台灣附近水氣也都偏少，至下周五前各地的天氣都還算不錯，僅下周三、周四東半部或是東北角一帶有些短暫陣雨機會。

林孝儒說，下一波較明顯的天氣變化，大概要到下周五入夜至下周六了，預期屆時將伴隨一道鋒面通過後東北季風南下，中北部及東半部轉陰有短暫陣雨，目前來看鋒面發展的位置還是比較偏北，對於南部的水情影響較有限，提醒大家還是要節約用水。

另外，目前菲律賓東方遠洋面有一熱帶擾動發展中，林孝儒說，預期至下周將逐漸往菲律賓靠近，期間雖有機會增強為熱帶性低氣壓，但未來可能往菲律賓東方海面北轉或繼續往菲律賓西進，總體而言，對台灣的威脅偏低的，大家無需過於擔憂。

明天東北季風將逐漸減弱，且水氣也比較少了，全台普遍都為晴時多雲的天氣，氣溫回升。記者楊德宜／攝影
明天東北季風將逐漸減弱，且水氣也比較少了，全台普遍都為晴時多雲的天氣，氣溫回升。記者楊德宜／攝影

東北季風

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