山佳站長涉縱放未受訓人員「開車」 台鐵：檢討重懲

台鐵太魯閣號事故甫屆滿2年，今天傳出台鐵山佳站郭姓站長違反規定，竟讓未受過運轉員訓練的人，從事行車運轉工作。台鐵局表示，已違反規定將給予重懲，深切檢討。

「壹蘋新聞網」報導，有民眾投訴指出，台鐵山佳站郭姓站長違反規定，竟讓未受過運轉員訓練的人，從事行車運轉工作；投訴人質疑，此項業務是站長的工作，若站長休假就由替班站長，即便是站務員執行，也一定要搭配主管，且需經3周訓練並取得證書。

台鐵局表示，台鐵局運轉員須合乎部頒「行車人員技能檢定」規定且領有證照，方能辦理行車工作。經查，山佳站站長郭員未依規定，指派不適任人員辦理行車工作，顯已違反規定將給予重懲。

台鐵局說，查本案後續將檢視相關事證及審視違反情節輕重，按交通事業人員獎懲標準表提報懲處建議，依行政程序送考成委員會審議。

台鐵局表示，落實安全改革，已深切檢討本案，嚴格執行各項標準作業，並加強考核，確保行車安全。