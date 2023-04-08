快訊

山佳站長涉縱放未受訓人員「開車」 台鐵：檢討重懲

不只實彈射擊！陸東部戰區宣布今起3天「環台軍演」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

山佳站長涉縱放未受訓人員「開車」 台鐵：檢討重懲

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
今天傳出台鐵山佳站郭姓站長違反規定，竟讓未受過運轉員訓練的人，從事行車運轉工作。台鐵局表示，已違反規定將給予重懲，深切檢討。圖／台鐵提供
今天傳出台鐵山佳站郭姓站長違反規定，竟讓未受過運轉員訓練的人，從事行車運轉工作。台鐵局表示，已違反規定將給予重懲，深切檢討。圖／台鐵提供

台鐵太魯閣號事故甫屆滿2年，今天傳出台鐵山佳站郭姓站長違反規定，竟讓未受過運轉員訓練的人，從事行車運轉工作。台鐵局表示，已違反規定將給予重懲，深切檢討。

「壹蘋新聞網」報導，有民眾投訴指出，台鐵山佳站郭姓站長違反規定，竟讓未受過運轉員訓練的人，從事行車運轉工作；投訴人質疑，此項業務是站長的工作，若站長休假就由替班站長，即便是站務員執行，也一定要搭配主管，且需經3周訓練並取得證書。

台鐵局表示，台鐵局運轉員須合乎部頒「行車人員技能檢定」規定且領有證照，方能辦理行車工作。經查，山佳站站長郭員未依規定，指派不適任人員辦理行車工作，顯已違反規定將給予重懲。

台鐵局說，查本案後續將檢視相關事證及審視違反情節輕重，按交通事業人員獎懲標準表提報懲處建議，依行政程序送考成委員會審議。

台鐵局表示，落實安全改革，已深切檢討本案，嚴格執行各項標準作業，並加強考核，確保行車安全。

台鐵 主管

延伸閱讀

29歲正妹剛考上救護員卻離世 宜蘭追贈義消制服幫圓夢

雲林警界第1人！鮮肉警斜槓體訓 橫掃2張難度超高證照

敏實科大引進AI證照認證 希望推動校內人工智慧教育

大葉大學3學生考取這證照 跨過就業月薪60K門檻

相關新聞

山佳站長涉縱放未受訓人員「開車」 台鐵：檢討重懲

台鐵太魯閣號事故甫屆滿2年，今天傳出台鐵山佳站郭姓站長違反規定，竟讓未受過運轉員訓練的人，從事行車運轉工作。台鐵局表示，...

整理包／大眾運輸4月17日起免戴口罩 4月解禁新制一次看

指揮中心表示，由於國內外疫情趨緩，清明連假後疫情穩定、醫療量能充足，且目前未發現具威脅性的新型變異株，另考量與國際防疫方...

上午8時56分台東成功規模3.8地震 最大震度3級

中央氣象局發布小區域有感地震報告，今天上午8時56分，在台東縣政府北北東方53.4公里，位於台東縣成功鎮，發生芮氏規模3...

4月春雨偏少、下旬有機會 專家：梅雨何時報到待觀察

民眾期待梅雨解除旱象，天氣風險公司總經理彭啟明與資深天氣分析師吳聖宇指出，預估4至6月整體降雨為正常略偏少，逐月降雨在4...

今明留意境外空汙 未來1周好天氣愈來愈熱 下周五深夜變天

天氣風險公司天氣分析師林孝儒說，今天受東北季風影響，目前各地雲量仍是有些偏多，中北部及東半部有些涼意，南部氣溫也較昨天下...

星宇頻被取消、改點「高端精品」形象破功？這原因造成

品牌定位為高端精品航空的星宇，近期卻發生多次航班取消、頻繁改點的情況，導致不少旅客抱怨連連，甚至批評對星宇期待落空。根據聯合報數位版記者調查，星宇當初能在短時間內快速搶進多個主要一線機場較佳的時間帶飛航，與這次航班運作慘遭「滑鐵盧」，及全球新冠疫情的起落有極大的關係。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦