天氣展望 氣象局：15日至21日降雨機率提高

中央氣象局發布月長期天氣展望（4月8日至5月5日），周末東北季風影響，氣溫下降，東半部及西半部山區有局部短暫雨。隨後水氣漸減少、氣溫逐日回升，各地多雲到晴。

氣象局說，4月15日至21日台灣附近水氣增加，降雨機率提高。近期菲律賓東方海面有熱帶擾動發展可能，留意最新預報資訊。

未來1個月長期天氣展望，氣象局說，模式預測，未來第1周期初受東北季風影響，氣溫下降，東半部及西部山區有局部短暫雨；隨後氣溫回升，各地為多雲到晴的天氣。第2周台灣附近水氣增加，降雨機率提高。近期菲律賓東方海面有熱帶擾動發展可能，留意最新預報資訊。

第1周：平均氣溫預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大；雨量預測，南部以「接近」氣候正常值的機率最大，其他地區以「多於」氣候正常值的機率最小。

第2周：平均氣溫及雨量預測，各地均以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1至4周：1個月之展望，預測平均氣溫及雨量，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。