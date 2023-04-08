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4月春雨偏少、下旬有機會 「梅雨何時報到」專家這樣看

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4月春雨偏少、下旬有機會 專家：梅雨何時報到待觀察

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
4月中下旬可能有鋒面或雲雨帶影響機會。本報資料照片
4月中下旬可能有鋒面或雲雨帶影響機會。本報資料照片

民眾期待梅雨解除旱象，天氣風險公司總經理彭啟明與資深天氣分析師吳聖宇指出，預估4至6月整體降雨為正常略偏少，逐月降雨在4月呈現春雨偏少訊號，5至6月趨向正常略偏少，而梅雨開始時間有待觀察。

時序進入4月，彭啟明說，天氣逐漸和暖、花草樹木開始萌芽茂盛、大地呈現氣清景明的現象，所以稱「清明」。「清明」是24節氣中唯一一個既是氣象節氣，也是民俗節氣的「節」，亦是唯一有放假的節氣。

他說，回顧3月氣候，溫度呈正常略偏暖，雨量則偏少，甚至在台南與高雄測站為0mm降雨量，幸好清明假期有春雨落下，不過雨量仍不足夠，仍要節約用水。

近期颱風是否生成話題沸沸揚揚，彭啟明與吳聖宇指出，菲律賓東方系統現階段還是熱帶擾動，還需要經過熱帶性低氣壓過程才會形成颱風，所以仍有待觀察。

不過，彭啟明與吳聖宇說，4月出現颱風很正常，甚至2019年還有1月1日形成的颱風帕布，因此提醒大家不用恐慌，且現階段台灣亦需要雨水才得以滋潤乾枯的大地。

彭啟明與吳聖宇表示，預估4至6月整體降雨為正常略偏少，逐月降雨在4月呈現春雨偏少訊號，5至6月趨向正常略偏少，而梅雨肇始時間有待觀察。

彭啟明與吳聖宇說，由於梅雨開始時間較常發生在5月中旬，在一個月前預報趨勢也會較為明朗。逐周預報呈現降雨偏少情況，僅有4月中下旬（4月17日至24日）可能有鋒面或雲雨帶影響機會。

氣溫方面，吳聖宇說，預估4至6月呈現正常偏暖，4月冷空氣偏弱，回暖趨於明顯，5至6月亦有偏暖。短期預報顯示，至5月中旬皆呈現偏暖趨勢，原因可能有二，一是太平洋高壓偏強，二是鋒面位置偏北暖空氣強，因此從4月開始至5月中旬皆有鋒面雲雨帶偏北的趨勢，與雨量預報趨勢相符，且各地溫度呈現偏暖情形。

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