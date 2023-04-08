鋒面雨帶遠離 吳德榮：明起6天晴朗 上看35度暖如夏

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，鋒面雨帶已遠離，今天西半部多雲時晴，花、東偶有零星飄雨的機率；白天陽光下氣溫微升，早晚因輻射冷卻，仍偏涼、微冷。北部14至22度，中部16至29度，南部17至31度，東部15至28度。

他說，明天至下周五連續6天受高壓環流影響，各地晴朗穩定，氣溫逐日回升；下周一至周五白天暖如夏，北台灣高溫升至30度、南部則升至35度左右，各地早晚仍微涼。

吳德榮說，歐洲（ECMWF）系集模式模擬及美國（GFS）模式模擬皆顯示，下周菲律賓東方海面有熱帶擾動活動的跡象，發展成今年第1個颱風珊瑚的機率約為20%，應持續觀察。