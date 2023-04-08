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鋒面雨帶遠離 明起6天晴朗氣溫上看35度暖如夏

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鋒面雨帶遠離 吳德榮：明起6天晴朗 上看35度暖如夏

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天西半部多雲時晴；明天至下周五連續6天受高壓環流影響，各地晴朗穩定，氣溫逐日回升。記者楊德宜／攝影
今天西半部多雲時晴；明天至下周五連續6天受高壓環流影響，各地晴朗穩定，氣溫逐日回升。記者楊德宜／攝影

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，鋒面雨帶已遠離，今天西半部多雲時晴，花、東偶有零星飄雨的機率；白天陽光下氣溫微升，早晚因輻射冷卻，仍偏涼、微冷。北部14至22度，中部16至29度，南部17至31度，東部15至28度。

他說，明天至下周五連續6天受高壓環流影響，各地晴朗穩定，氣溫逐日回升；下周一至周五白天暖如夏，北台灣高溫升至30度、南部則升至35度左右，各地早晚仍微涼。

吳德榮說，歐洲（ECMWF）系集模式模擬及美國（GFS）模式模擬皆顯示，下周菲律賓東方海面有熱帶擾動活動的跡象，發展成今年第1個颱風珊瑚的機率約為20%，應持續觀察。

他表示，以氣候平均而言，西北太平洋至今尚未有颱風生成，算是有點晚。颱風歷史資料亦顯示，100多年來（1911至2022年）4月颱侵台只發生過一次，機率可謂微乎其微，最新模式模擬的路徑亦顯示，無侵台疑慮，路徑為通過菲律賓、進入南海，或逼近菲律賓，再轉向東北大迴轉。

今天西半部多雲時晴；明天至下周五連續6天受高壓環流影響，各地晴朗穩定，氣溫逐日回升。記者楊德宜／攝影
今天西半部多雲時晴；明天至下周五連續6天受高壓環流影響，各地晴朗穩定，氣溫逐日回升。記者楊德宜／攝影

颱風 菲律賓 吳德榮

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