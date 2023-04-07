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整理包／6000元郵局輕鬆領 QA一次查

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
財政部「全民共享普發現金」下周一將開放「ATM領現」管道，中華郵政主秘楊素珠（右三）、協理陳棟梁（左三）等人說明郵局領取現金方式。記者潘俊宏／攝影
財政部「全民共享普發現金」下周一將開放「ATM領現」管道，中華郵政主秘楊素珠（右三）、協理陳棟梁（左三）等人說明郵局領取現金方式。記者潘俊宏／攝影

普發現金6000元，4月17日開放郵局領現。聯合新聞網針對民眾可能會有的疑惑整理成問答集，供方便查詢、參考。

問：我打算去郵局排隊領，每間郵局都可以領嗎？

答：是的，民眾可於郵局營業時間，前往全國1298間郵局櫃檯領取，其中280間周六也有營業。

問：到郵局領現要帶什麼證件？

答：務必攜帶發放對象健保卡身分證等文字。

問：疏散領取人潮，郵局的身分證分流措施為何？

答：郵局4月17日起開放現場領現，預估共300萬人臨櫃領取，其中第一周可能迎來六成人數、180萬人；首周（4月17日至22日）規畫身分證字號尾數分流，單數在周一、三、五，雙數在周二 、四與六，年滿65歲、身心障礙者免受分流限制，逕至櫃檯辦理。

問：身分證分流措施會到何時？

答：中華郵政說，初估到第二周，應不用分流，但屆時仍以250萬人為分水嶺，隨時因應修正，只要尚未領取人數低於250萬人，就不分流。

問：我可以幫家人代領嗎？

答：可以，務必攜帶發放對象健保卡及身分證等文字，代領人則要加帶身分證、健保卡或居留證。

問：是否有數位引導服務，輕鬆領現金嗎？

答：有的，民眾可先下載「行動郵局」APP，透過4步驟即可完成，首先在該APP點選查詢郵局ATM，其次選擇附近郵局ATM，再點選「導航」至最近郵局ATM，點選「全民共享普發現金」，最後插入金融卡按畫面指示操作。

問：4月17日開放，需要當周馬上到臨櫃辦理嗎？

答：不見得，中華郵政提醒，郵局領現時間開放到今年10月31日，民眾不見得要急著在第一周就領取。

資料來源／中華郵政提供

郵局 身分證 健保卡

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4月10日開放ATM領6000元 公股銀行限時優惠出爐

影／全民普發現金 郵局說明領現原則

普發現金6000元 中華郵政：估300萬人郵局領現

普發現金6000元4/17郵局領現 身分證字號尾數分流

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