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4月7日世界衛生日 衛福部全員出動倡議健康生活

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部長薛瑞元(前排左一)與衛福部一級主管響應世界衛生日，呼籲國人應珍惜健康，遵循健康生活方式。 圖／健保署提供
衛福部長薛瑞元(前排左一)與衛福部一級主管響應世界衛生日，呼籲國人應珍惜健康，遵循健康生活方式。 圖／健保署提供

每年4月7日是世界衛生日（World Health Day），主要是為了引起世界對衛生、健康工作的關注，提高人們對衛生領域的素質和認識。今年世界衛生日主題是「人人健康（Health for All）」。衛福部長薛瑞元及一級主管穿上「2023世界衛生日」圖騰T恤，倡議「Health For All in Taiwan，健康活力 No.1」，響應2023世界衛生日。

薛瑞元表示，過去三年在疫情陰影下，台灣已向世界證明能與各國併肩對抗疫情，因此在世界衛生大聯盟中，包括WHO，台灣不能缺席，並呼籲國人應珍惜健康，遵循健康生活方式，同時也關心身邊的親友，讓正確的健康生活觀念惠及更多人。

健保署長石崇良說，今年為全民健保實施28周年，全民健保覆蓋率已達100%，每位民眾享有從出生到終老、從預防保健到長期照護等各種質優的醫療照護服務，提供國人全人醫療照護，不遺漏任何一人，使得疾病不再成為造成貧富差距的主要原因。對許多國家而言，台灣健保制度是一個實踐世界衛生組織倡議全民健康覆蓋的典範。

目前健保的療給付範圍從一般疾病到罕見疾病、癌症等重大傷病、從中醫到新醫療科技、CT、MRI檢查及機械手臂開刀手術都包含在內，也針對不同群體，提供慢性病整合照護及居家醫療等整合照護，達到全人照護的目標。

石崇良說，台灣除了是全球第一個推行全民B型肝炎疫苗政策的國家，更自2017年起將Ｃ型肝炎口服藥納入健保給付，以具體行動響應WHO，於2030年消除C肝80%的目標。尤其在新冠疫情重大公共衛生問題爆發之際，更驗證台灣完整的保險制度與健全的醫療體系，遏止大流行的模式，讓社區生活正常運行，足供國際學習取經與借鏡。 

我國支持聯合國於2015年9月所通過的「2030永續發展議程」，以及世界衛生組織呼籲各國在2030年前達到全民健康覆蓋的目標。石崇良指出，今年28週年健保署的願景為「SDGS」，亦呼應聯合國永續發展目標的英文縮寫(Sustainable Development Goals)。健保署的SDGS代表：跨域整合（System integration）、數位科技（Digital technology）、夥伴關係（Great partnership）及財務健全（Sound finance），此四大面向為未來健康照護推動之主軸方向。

健保署體認與全球國際社群組織合作交流的重要性，未來將積極與國際衛生政策接軌，打造全人全程健康照護，繼續為營造全民健康、平等、公正的社會而努力，成為全球實踐WHO所倡議Universal Health Coverage及Health for All的最佳典範。

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