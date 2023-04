4月7日世界衛生日 衛福部全員出動倡議健康生活

每年4月7日是世界衛生日(World Health Day),主要是為了引起世界對衛生、健康工作的關注,提高人們對衛生領域的素質和認識。今年世界衛生日主題是「人人健康(Health for All)」。衛福部長薛瑞元及一級主管穿上「2023世界衛生日」圖騰T恤,倡議「Health For All in Taiwan,健康活力 No.1」,響應2023世界衛生日。

薛瑞元表示,過去三年在疫情陰影下,台灣已向世界證明能與各國併肩對抗疫情,因此在世界衛生大聯盟中,包括WHO,台灣不能缺席,並呼籲國人應珍惜健康,遵循健康生活方式,同時也關心身邊的親友,讓正確的健康生活觀念惠及更多人。

健保署長石崇良說,今年為全民健保實施28周年,全民健保覆蓋率已達100%,每位民眾享有從出生到終老、從預防保健到長期照護等各種質優的醫療照護服務,提供國人全人醫療照護,不遺漏任何一人,使得疾病不再成為造成貧富差距的主要原因。對許多國家而言,台灣健保制度是一個實踐世界衛生組織倡議全民健康覆蓋的典範。

目前健保的療給付範圍從一般疾病到罕見疾病、癌症等重大傷病、從中醫到新醫療科技、CT、MRI檢查及機械手臂開刀手術都包含在內,也針對不同群體,提供慢性病整合照護及居家醫療等整合照護,達到全人照護的目標。

石崇良說,台灣除了是全球第一個推行全民B型肝炎疫苗政策的國家,更自2017年起將C型肝炎口服藥納入健保給付,以具體行動響應WHO,於2030年消除C肝80%的目標。尤其在新冠疫情重大公共衛生問題爆發之際,更驗證台灣完整的保險制度與健全的醫療體系,遏止大流行的模式,讓社區生活正常運行,足供國際學習取經與借鏡。

我國支持聯合國於2015年9月所通過的「2030永續發展議程」,以及世界衛生組織呼籲各國在2030年前達到全民健康覆蓋的目標。石崇良指出,今年28週年健保署的願景為「SDGS」,亦呼應聯合國永續發展目標的英文縮寫(Sustainable Development Goals)。健保署的SDGS代表:跨域整合(System integration)、數位科技(Digital technology)、夥伴關係(Great partnership)及財務健全(Sound finance),此四大面向為未來健康照護推動之主軸方向。

健保署體認與全球國際社群組織合作交流的重要性,未來將積極與國際衛生政策接軌,打造全人全程健康照護,繼續為營造全民健康、平等、公正的社會而努力,成為全球實踐WHO所倡議Universal Health Coverage及Health for All的最佳典範。