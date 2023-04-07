黑巧克力含鉛和鎘？食藥署：將評估是否訂定限量標準

消基會今天公布，抽驗來自多國的巧克力20件，結果一件波蘭產品若吃下1包，鉛攝取量超過美國標準，另一件台灣本地產品鎘含量超過歐盟規範，呼籲衛福部訂標準，抽驗並公布。衛福部表示，巧克力屬於「嗜好性食品」，目前並未訂定含鉛或鎘的限量標準，未來將針對國人巧克力的攝食量及暴露量，評估是否訂定標準。

衛福部食藥署食品組科長廖家鼎表示，砷、鉛、鎘、汞等重金屬存在於環境中，包括土壤、水，國內針對國人主食，如穀類、肉類、油脂、蛋類、豆類等皆有訂定限量標準，但並未針對巧克力訂定標準。

廖家鼎表示，目前針對巧克力訂定重金屬限量標準的國家僅有歐盟，總可可固形物含量為百分之五十時為○點八ppm，含量在百分之七十時為○點九ppm，而國際食品法典委員會（CODEX）的標準與歐盟相同，其他國家皆未訂定。

依消基會檢驗結果，檢驗廿件巧克力都檢出鎘，其中一件含量○點八ppm，超過歐盟標準，其餘包括○點七五到○點八ppm、○點四五到○點五ppm各一件、 ○點一二到○點一六ppm間有八件、○點○四到○點○八ppm間有九件。

對於消基會提出巧克力含鉛標準，廖家鼎表示，並非美國正式訂定的限量標準，而是研究提出的建議，全球尚未有任何國家訂出巧克力含鉛建議，國內將優先針對國人對巧克力的攝食量及暴露量，評估是否訂定巧克力含鎘標準，至於含鉛標準，等含鎘標準出爐後，再研議訂定。

根據消基會公布，工作人員於2023年1月間，在台北市及新北市的連鎖大賣場、連鎖福利中心、便利商店、品牌門市及網路電商購買黑巧克力產品，其中產地為瑞士、土耳其、馬來亞亞、羅馬尼亞、德國、日本、西班牙、義大利、俄羅斯及波蘭，法國、比利時及台灣等地，共計購得20件，驗出一件鉛含量及兩件鎘含量超出歐盟標準，其中一件未標示製造商地址、產地、營養成分。