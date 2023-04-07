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周日好天氣！ 東北季風減弱 北台氣溫將明顯回升

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周日好天氣！ 東北季風減弱 北台氣溫將明顯回升

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
清明、兒童節連假迎來好天氣，今天北市兒童新樂園湧入滿滿人潮，從入口至園區內各式遊樂設施都是排隊人龍。記者許正宏／攝影
清明、兒童節連假迎來好天氣，今天北市兒童新樂園湧入滿滿人潮，從入口至園區內各式遊樂設施都是排隊人龍。記者許正宏／攝影

後天（9日）白天起東北季風減弱，中央氣象局最新預報指出，北台灣氣溫逐日回升，直到下周二，水氣持續偏少，各地多雲到晴。不過，到了下周三，北邊水氣增加，東北部、東部地區及北部山區有局部短暫雨。另外，下午發布陸上強風特報影響時間到明晚，影響區域包括桃竹苗、中彰雲嘉南等地。

中央氣象局表示，下周日（9日）清晨東北季風影響，北台灣天氣較涼；水氣稍減，東半部地區及西半部山區有局部短暫雨，其他地區轉為多雲到晴。下周日（9日）白天起東北季風減弱，北台灣氣溫逐日回升；下周日白天至下周二（9日白天至11日）水氣持續偏少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後西半部山區亦有零星短暫陣雨。

到了下周三（12日），北邊水氣增加，東北部、東部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。下周四、五（13日、14日）環境偏東風到南風，東半部地區有局部短暫雨，其他地區大多為多雲到晴，西半部山區亦有零星短暫雨。15日至17日北部、東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；時序進入春季，預報不確定性較大。

另外，中央氣象局下午也發布陸上強風特報，影響時間到明晚，影響區域包括桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、恆春半島、花蓮縣、臺東縣、蘭嶼綠島、澎湖縣、金門地區。

中央氣象局提醒，東北風明顯偏強，桃園至台南、東部、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有9至10級強陣風，其他地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

氣象局 東北季風 恆春

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