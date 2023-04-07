網路時代家長憂心 幼兒應早學身體隱私

【台灣醒報記者蔡昀恬台北報導】教導孩子在網路上保護自己是現代家長的一大課題。婦援會民調顯示，86.8%的家長擔心孩子會3C成癮、64.5%家長擔心小孩接觸色情或暴力資訊、57%擔心網路交友不慎，遇到詐騙或性暴力。基金會董事長葉德蘭呼籲，身體界線與隱私權教育應提早到幼兒園階段。

幼兒階段教身體隱私

婦援會公布「數位公民素養和數位兒少身體界線民調」，針對18歲以下兒少家長統計372份問卷表示，有3成6歲以下的孩子開始接觸3C產品，也有3成家長認為孩子使用3C對家庭關係造成疏離。

調查家長讓孩子使用3C原因，最高87.6%為學習使用、其次57.8%為娛樂、46.5%是方便連繫最後才是18.8%作為獎勵，而防止哭鬧也有11.8%的占比。86.8%的家長擔心孩子會3C成癮、64.5%家長擔心小孩接觸色情或暴力資訊、57%擔心網路交友不慎，遇到詐騙或性暴力。

葉德蘭表示，有61.7%的家長擔心孩子在網路上被誘騙後像他人索取性影像，而有87.1%的家長曾教育孩子身體隱私處不可讓人拍攝，她表示，教導兒少數位身體隱私權是非常重要的，而且從國小才開始教似乎太晚，應該要提早到幼兒園階段就要進行數位公民素養教育。

現在小孩2歲就開始接觸3C產品，「幼兒園階段開始教育一點也不早。」家長除了教導孩子數位身體界線外，以身作則不隨意拍攝上傳也很重要。

大成台灣律師事務所合夥人許杏宜律師補充說，線上兒童性剝削非常氾濫，根據英國統計，現在線上網路性剝削影片是疫情前的11倍，google有出面維護偵測防止兒童性誘騙，去年歐盟也有提出法案，要企業主動偵測兒童性暴力與不平等的問題，目前台灣還沒有制訂法律要求各大網路平台，但企業本身應該重視並著手進行改善。

小孩掌握強大工具

李佩甄在記者會上表示，我的孩子國小和朋友們設計闖關遊戲時，為了增加音效上網搜尋「鬼片」，就出現好多很可怕的圖片、影片，完全沒有分級制，當天就有小朋友被嚇到大聲尖叫。

她提醒，現在的小孩手上握有全世界最強大的工具，爸媽千萬不要把自己放在很高的位置，讓孩子們用網路把自己隔絕起來，建立良好的親子關係，才能真正了解孩子的生活。

李佩甄表示，以前我會在粉專上分享跟小孩玩的照片，但孩子上小學後有次突然跟我說，他不喜歡他的朋友在我的粉專上看到自己醜醜到照片，那時候我才發現家長也要以身作則，在網路上尊重孩子的權利。

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