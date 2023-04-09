上班族久坐便秘就靠它！這些「高纖蔬果」幫助腸胃消化好順暢



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「高纖蔬果」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的十種高纖蔬果。

排便不順暢是許多上班族常見的困擾，尤其在三餐外食、久坐辦公室、工作壓力大的情況下，就經常會有便秘的問題，這時高纖蔬果的攝取就變得很重要，補充足量的「膳食纖維」才能促進腸道蠕動，快來看看網友熱議的高纖蔬果有哪些吧！

「香蕉」方便攜帶為上班族首選水果 「花椰米」高纖時尚成流行新菜色

網友熱議Top10高纖蔬果 網路聲量排行榜 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「高纖蔬果」的相關討論，可以發現在高纖水果裡，「香蕉」因為可口且方便攜帶的特性，成為許多網友的關注焦點，討論區上也有關於「解便特效食物」的文章提到香蕉，表示其具有豐富膳食纖維，可以潤腸通便，同時也補充「不同熟度的香蕉有相異的營養價值」，如綠香蕉含較多的抗性澱粉增加飽足感，黃香蕉的色胺酸能夠抵抗壞心情，帶斑全熟香蕉的大量多酚有助於延緩老化，值得注意的是，纖維質含量會隨著香蕉的成熟開始降低。此外，作為國民水果的「芭樂」，則和養顏聖品「蘋果」同樣富含纖維素，以及多種營養成分能夠促進人體健康；而「鳳梨」和「奇異果」含有幫助消化的酵素，可以與纖維質共同作用，達到良好的解便效果。

至於高纖蔬菜中，「高麗菜」由於耐久放又方便處理，兼具營養與鮮甜爽脆的口感，成為熱議話題，就有網友在部落格上曬出「瘦身食譜」，表示「高麗菜煮湯炒菜都好吃，膳食纖維是無痛減重的好夥伴」，認為高麗菜百搭且普遍易見，適合外食族與上班族多加攝取；另外，營養師高敏敏也列出「清腸道蔬菜排行」，其中「花椰菜」和「菠菜」都榜上有名，花椰菜因為高纖低卡和容易烹調，逐漸成為許多健康餐盒與西式餐廳的常見食材，像是近年蔚為風潮的「花椰米」，就經常被料理成燉飯或炒飯等菜色。

最後，菇中之王「香菇」也受到高度討論，除了膳食纖維含量高、擁有多種人體需要的胺基酸外，其多醣體還有助於增強免疫力，營養價值高且風味極佳，無論是與肉類爆炒或是燉煮湯品，都會產生菇類特有的香氣，就有不少網友表示「減肥必喝菇菇湯，營養好喝又美味」、「三餐外食便秘的時候，自助餐就會夾各種香菇料理」。

你也有便秘的困擾嗎？如果想要解決排便不順暢的問題，不妨參考看看網友熱議的高纖蔬果排行，找到適合的食材去設計菜單，以補充足量的膳食纖維。也提醒大家食用高纖蔬果可以促進腸胃蠕動、清理腸道，但是別忘了多喝水、適量攝取粗雜糧和好油脂，畢竟均衡飲食才是健康的長久之計。





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「高纖蔬果」相關討論則數。

觀測期間： 2022/12/26-2023/03/26，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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