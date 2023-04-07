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COVID-19擬改法定傳染病類別 王必勝：最快4月底

中央社／ 台北7日電
指揮中心指揮官王必勝表示，下周宣布新冠傳染病最快4月底降級。聯合報系記者陳雨鑫╱攝影
指揮中心指揮官王必勝表示，下周宣布新冠傳染病最快4月底降級。聯合報系記者陳雨鑫╱攝影

口罩17日將再鬆綁，搭公共運輸可免戴。疫情指揮中心指揮官王必勝今天說，下一步重要工作為修改COVID-19法定傳染病類別，擬4月底、5月初進行，至於指揮中心去向由行政院宣布。

中央流行疫情指揮中心今天公布，4月17日起，搭乘公共運輸可免戴口罩，校車、幼兒園專用車及校園接駁車比照辦理，但醫療機構、救護車這2場域仍強制佩戴。

隨防疫措施逐步鬆綁，各界關注指揮中心去留。指揮中心指揮官王必勝下午在疫情記者會中表示，接下來有個重要工作就是把COVID-19從第5類傳染病調整第4類，預計4月底、5月初進行，詳細時間下週說明。

至於指揮中心是否隨COVID-19改類而解編或降級開設，王必勝表示，已將相關建議提送至行政院，將由行政院依職權對外說明。

王必勝另外還提及，醫療照護機構的口罩令暫時不會鬆綁，因為除了COVID-19，還有其他傳染病，經與醫療單位討論後，為保護患者、家屬及工作人員，包括現行的陪探病限制跟規定都將維持，暫不會調整。

此外，指揮中心修訂確定病例（併發症）解隔條件。無持續住院需求者，移除原本解隔出院須檢驗陰性（含Ct值≥30）規定，改為退燒至少1天、症狀緩解，可經醫院綜合評估解除隔離，治療並出院；出院前篩檢未轉陰性者，出院後應自主健康管理至快篩陰性，或距解除隔離日達10天（無須探檢）。

至於有持續住院需求者，原本須距發病/採檢日達20天以上綜合評估解隔，縮短為10天，且符合以下任一項，可解隔轉出負壓隔離病房或專責病房，包括退燒至少1天、症狀緩解，且1次快篩陰性或PCR陰性或Ct值≥30，或距發病日/採檢日已達10天以上並經醫師評估適合解除隔離治療者，即可解除隔離。

有關Evusheld單株抗體擴大使用對象，新增治療中癌症病患、具重大傷病卡的器官移植患者、須長期治療的全身性自體免疫患者。指揮中心社區防疫組組長莊人祥說明，由於尚無6個月追加Evusheld的實證資料，且SARS-CoV-2變異株變化快速，暫不建議每6個月須追加。

負壓隔離病房 COVID-19 王必勝 口罩

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