影／消基會公布市售黑巧克力 含鉛或含鎘超標測試

因近年有許多報導提及食用黑巧克力的優點，加上糖份的攝取量較少，市面上可見到眾多進口或國產黑巧克力的品牌，深受消費者喜愛。目前國內尚未有相關調查，但由於鉛及對人體有相當程度的危害，尤其鉛對兒童的健康發展有相當的影響，消基會今天公佈市售黑巧克力鉛及鎘含量調查報告。

消基會工作人員於2023年1月間，在台北市及新北市的連鎖大賣場、連鎖福利中心、便利商店、品牌門市及網路電商購買黑巧克力產品，其中產地為瑞士、土耳其、馬來亞亞、羅馬尼亞、德國、日本、西班牙、義大利、俄羅斯及波蘭，法國、比利時及台灣等地，共計購得20件，驗出一件鉛含量及兩件鎘含量超出歐盟標準，其中一件未標示製造商地址、產地、營養成分。