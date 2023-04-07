影／消基會公布市售黑巧克力 含鉛或含鎘超標測試
因近年有許多報導提及食用黑巧克力的優點，加上糖份的攝取量較少，市面上可見到眾多進口或國產黑巧克力的品牌，深受消費者喜愛。目前國內尚未有相關調查，但由於鉛及對人體有相當程度的危害，尤其鉛對兒童的健康發展有相當的影響，消基會今天公佈市售黑巧克力鉛及鎘含量調查報告。
消基會工作人員於2023年1月間，在台北市及新北市的連鎖大賣場、連鎖福利中心、便利商店、品牌門市及網路電商購買黑巧克力產品，其中產地為瑞士、土耳其、馬來亞亞、羅馬尼亞、德國、日本、西班牙、義大利、俄羅斯及波蘭，法國、比利時及台灣等地，共計購得20件，驗出一件鉛含量及兩件鎘含量超出歐盟標準，其中一件未標示製造商地址、產地、營養成分。
以鉛含量測試20件巧克力樣品，含量最高的15號樣品(每包90公克)計算，吃1整包，鉛的攝取量為13.5微克，超過美國食品和藥物管理局關於兒童和育齡婦女膳食鉛暴露的臨時參考水平12.5微克／天的基準。「鎘」是已知的人類致癌物質，長時間地暴露可能導腎臟疾病的產生，還有肺的損傷和骨骼脆弱。目前國內並無規範巧克力產品中的含量，其中有1件樣品，為編號18「100%台灣黑巧克力」，鎘含量超過0.8mg/kg，高於歐盟的規範。
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