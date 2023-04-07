快訊

獨／物流全傻了！洛杉磯及長灘港傳無預警罷工 恐衝擊運價

日職／3台將同登場！王柏融二軍5支0吞3K 打擊率陷1成保衛戰

攜手700家院所線上座談 中山附醫啟動基層共榮列車

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
「中山基層共榮列車」今邀中山附醫執董周英香（右）引言，立委、婦產科醫師林靜儀（左）演講「高齡少子化與性別政策」。記者趙容萱／攝影
「中山基層共榮列車」今邀中山附醫執董周英香（右）引言，立委、婦產科醫師林靜儀（左）演講「高齡少子化與性別政策」。記者趙容萱／攝影

中山醫學大學附設醫院為加強轉診合作的700家基層醫療院所醫療品質，開辦「中山基層共榮列車」系列研討會，今邀中山附醫執董、醫師周英香引言，並邀立委、婦產科醫師林靜儀演講「高齡少子化與性別政策」，線上參與醫師超過250人，反應熱烈。

中山附醫家醫部主任顏啟華說， 中山附醫配合衛福部推動分級醫療雙向轉診政策，已與700家基層診所、地區醫院等醫療院所簽署轉診合作，下轉人數提升到每月逾千人次，使醫療資源發揮更大效益。

顏啟華指出，為加強與基層院所交流，「中山基層共榮列車」系列研討會每月開辦一場，議題涵蓋醫學新知、健保政策、經營管理，醫療法律及人文倫理議題等，並採線上座談，並讓院內醫師與基層診所交流，除了討論轉診案例，也安排醫學繼續教育課程，提升基層醫療品質，讓民眾對基層診所更具信心。

林靜儀說，國內面對少子化，醫療政策面臨挑戰，高齡病患、長照需求大增，醫護招生不易，醫師或醫療產業過去都是人力大量的產業，在AI輔助下，醫療產業勢必改變，例如透過中高齡就業修法等，讓中高齡就業更有保障；至於兩性學分議題，她倡導十多年，盼透過臨床訓練過程，瞭解性別概念，其實，台灣在國際社會性別平等成績相當好，這就是長期扎根的結果。

周英香說，中山附醫透過加強與基層院所合作，做好分級醫療，提升區域照顧水平。中山附醫推動中山附醫基層共榮列車，透過一個月一次的線上座談，提升中區整體醫療水平。共榮列車主講人陣容堅強，接著還有中山附醫核醫科主任翁瑞鴻，副院長詹貴川，中山醫大校長黃建寧、家醫部主任顏啟華等，已經排到年底，力邀基層診所參與，共榮共好。

4月7日研討會邀請到林靜儀 醫師演講「高齡少子化與性別政策」，由醫院周英香 執行董事主持，線上參與醫師超過250人，反應熱烈，會中強調，面臨人口老化與少子化的衝擊，再加上性別失衡的影響，照顧人力明顯不足，醫療體系必須要及早因應，強化居家醫療、發展長期照護、深耕偏鄉服務，醫學中心更需加強與診所的合作，做好分級醫療，提升區域照顧水平。

周英香 執行董事表示，中山附醫與基層未來將有更多的合作方案與展望，期許醫院做好領頭羊的角色，與社區診所緊密結合成一個敏捷有韌性的醫療照護網，彼此共存共榮，為社區民眾提供最優質的全人醫療。

中山附醫家醫部主任顏啟華（右起）、婦產科醫師林靜儀、執董周英香醫師合影。記者趙容萱／攝影
中山附醫家醫部主任顏啟華（右起）、婦產科醫師林靜儀、執董周英香醫師合影。記者趙容萱／攝影

醫師 中山醫學大學 少子化

延伸閱讀

綠營中六選區初選激烈 蔡其昌周日邀5立委為黃守達助陣

顏寬恒豪宅案全國再聚焦中二選區 綠營：林靜儀有優勢

漏夜偵訊千萬交保 林靜儀：地方要乾淨清廉

顏寬恒交重保／前對手被法辦 林靜儀：認真服務才是我目標

相關新聞

豬肉趕上牛肉價 農委會呼籲豬農勿惜售秩序出豬+豬肉專案進口

受到飼料價格高漲、小豬下痢(PED)、改建畜舍國內毛豬供應減少，加上進口豬肉也減少四成，國內毛豬價格在清明連假休市前每公...

勞動節3天假期 國道交通疏導措施看這裡

4月29日至5月1日勞動節3天假期，交通部高速公路局預估，交通量較一般例假日略增約一成，宜花東地區為國內熱門旅遊景點，研...

搭捷運可以「露臉」了 4月17日起公共運輸免強制戴口罩

中央流行疫情指揮中心今宣布，自4月17日起，搭乘大眾公共運輸工具，免強制佩戴口罩，目前僅剩下醫療機構仍需強制佩戴。放寬公...

詭異3月天 氣象局：累積雨量及降雨日數本世紀最少

中央氣象局臉書粉專「報氣候 - 中央氣象局」表示，平均氣溫，暖涼相間，今年3月平均累積雨量為1951年以來同期第6少，其...

護照沒丟！一家人機場被丟包 品冠旅遊致歉說明始末

網路上鬧得沸沸揚揚一家4口開心出國、卻發生護照被搞丟的烏龍事件，品冠旅遊指出，確實是旅行社的嚴重疏失，因作業人員未發現是...

周末假日要來了 注意！天氣變好空氣品質卻變差

清明連假休五天後上兩天班，明起周末假期又要來了，天氣變好，但空氣品質卻差了，民眾要注意。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦