攜手700家院所線上座談 中山附醫啟動基層共榮列車
中山醫學大學附設醫院為加強轉診合作的700家基層醫療院所醫療品質，開辦「中山基層共榮列車」系列研討會，今邀中山附醫執董、醫師周英香引言，並邀立委、婦產科醫師林靜儀演講「高齡少子化與性別政策」，線上參與醫師超過250人，反應熱烈。
中山附醫家醫部主任顏啟華說， 中山附醫配合衛福部推動分級醫療雙向轉診政策，已與700家基層診所、地區醫院等醫療院所簽署轉診合作，下轉人數提升到每月逾千人次，使醫療資源發揮更大效益。
顏啟華指出，為加強與基層院所交流，「中山基層共榮列車」系列研討會每月開辦一場，議題涵蓋醫學新知、健保政策、經營管理，醫療法律及人文倫理議題等，並採線上座談，並讓院內醫師與基層診所交流，除了討論轉診案例，也安排醫學繼續教育課程，提升基層醫療品質，讓民眾對基層診所更具信心。
林靜儀說，國內面對少子化，醫療政策面臨挑戰，高齡病患、長照需求大增，醫護招生不易，醫師或醫療產業過去都是人力大量的產業，在AI輔助下，醫療產業勢必改變，例如透過中高齡就業修法等，讓中高齡就業更有保障；至於兩性學分議題，她倡導十多年，盼透過臨床訓練過程，瞭解性別概念，其實，台灣在國際社會性別平等成績相當好，這就是長期扎根的結果。
周英香說，中山附醫透過加強與基層院所合作，做好分級醫療，提升區域照顧水平。中山附醫推動中山附醫基層共榮列車，透過一個月一次的線上座談，提升中區整體醫療水平。共榮列車主講人陣容堅強，接著還有中山附醫核醫科主任翁瑞鴻，副院長詹貴川，中山醫大校長黃建寧、家醫部主任顏啟華等，已經排到年底，力邀基層診所參與，共榮共好。
4月7日研討會邀請到林靜儀 醫師演講「高齡少子化與性別政策」，由醫院周英香 執行董事主持，線上參與醫師超過250人，反應熱烈，會中強調，面臨人口老化與少子化的衝擊，再加上性別失衡的影響，照顧人力明顯不足，醫療體系必須要及早因應，強化居家醫療、發展長期照護、深耕偏鄉服務，醫學中心更需加強與診所的合作，做好分級醫療，提升區域照顧水平。
周英香 執行董事表示，中山附醫與基層未來將有更多的合作方案與展望，期許醫院做好領頭羊的角色，與社區診所緊密結合成一個敏捷有韌性的醫療照護網，彼此共存共榮，為社區民眾提供最優質的全人醫療。
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