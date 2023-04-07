為恭紀念醫院加入猴痘疫苗施打行列 4月12日起受理服務
猴痘去年6月23日被我國列為第二類法定傳染病，迄今全國累計確診23案病例 ，其中苗栗縣出現一例本土個案，為防範疫情，衛生局協調為恭紀念醫院加入猴痘疫苗施打行列，預計4月12日起受理服務，縣衛生局請符合資格民眾預約後接種。
衛生局表示，民眾自我風險評估「近6個月內曾有高風險性行為」，4月10日下午2時起可至疾管署「猴痘疫苗接種意願登記平台」進行接種暴露前預防疫苗意願登記，選擇想前往接種的醫院。意願登記平台開放時間為每周一至周五，上午9時至下午5時，週末及例假日不開放，預計提供約2.5萬個名額。苗栗縣為恭紀念醫院提供疫苗施打，首周施打日為4月12日周三上、下午及4月15日周六下午，每診次限50人，符合資格民眾可善加利用。
衛生局長張蕊仙提醒，民眾請在填寫意願時務必如實填寫正確資訊，如未至「猴痘疫苗接種意願登記平台」登記，將無法提供接種服務。完成意願登記後，疾管署將依據登記順序與所選擇醫院可提供接種名額，依序寄送電子郵件通知至選擇的接種醫院，進行網站連結預約掛號再依時間至醫院接種疫苗。
衛生局指出，預防猴痘除鼓勵符合對象盡快施打疫苗外，鄉親平時可依下列方式預防，包括避免接觸野生動物、性行為全程使用保險套、勤洗手、不與他人共用衣服或床單及降低人際傳播等。另外，猴痘潛伏期為3至21天，患者手、腳、胸部、面部、嘴巴或生殖器附近可能出現皮疹，提醒身上如有新的、無法解釋的皮疹或其他症狀，認為自己患有猴痘、曾與猴痘患者密切接觸，可及早就醫接受檢查，如果確診請盡速治療。
除猴痘疫苗外，縣長鍾東錦縣長宣布4月10日起至4月30日凡設籍苗栗縣的縣民於縣內各合約院所施打任何一劑新冠疫苗可獲5劑快篩試劑。50至64歲民眾另有200元超商禮劵；65歲以上500元，請鄉親踴躍接種。
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