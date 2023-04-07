為恭紀念醫院加入猴痘疫苗施打行列 4月12日起受理服務

猴痘去年6月23日被我國列為第二類法定傳染病，迄今全國累計確診23案病例 ，其中苗栗縣出現一例本土個案，為防範疫情，衛生局協調為恭紀念醫院加入猴痘疫苗施打行列，預計4月12日起受理服務，縣衛生局請符合資格民眾預約後接種。

衛生局表示，民眾自我風險評估「近6個月內曾有高風險性行為」，4月10日下午2時起可至疾管署「猴痘疫苗接種意願登記平台」進行接種暴露前預防疫苗意願登記，選擇想前往接種的醫院。意願登記平台開放時間為每周一至周五，上午9時至下午5時，週末及例假日不開放，預計提供約2.5萬個名額。苗栗縣為恭紀念醫院提供疫苗施打，首周施打日為4月12日周三上、下午及4月15日周六下午，每診次限50人，符合資格民眾可善加利用。

衛生局長張蕊仙提醒，民眾請在填寫意願時務必如實填寫正確資訊，如未至「猴痘疫苗接種意願登記平台」登記，將無法提供接種服務。完成意願登記後，疾管署將依據登記順序與所選擇醫院可提供接種名額，依序寄送電子郵件通知至選擇的接種醫院，進行網站連結預約掛號再依時間至醫院接種疫苗。

衛生局指出，預防猴痘除鼓勵符合對象盡快施打疫苗外，鄉親平時可依下列方式預防，包括避免接觸野生動物、性行為全程使用保險套、勤洗手、不與他人共用衣服或床單及降低人際傳播等。另外，猴痘潛伏期為3至21天，患者手、腳、胸部、面部、嘴巴或生殖器附近可能出現皮疹，提醒身上如有新的、無法解釋的皮疹或其他症狀，認為自己患有猴痘、曾與猴痘患者密切接觸，可及早就醫接受檢查，如果確診請盡速治療。