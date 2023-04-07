豬肉趕上牛肉價 農委會呼籲豬農勿惜售秩序出豬+豬肉專案進口

受到飼料價格高漲、小豬下痢(PED)、改建畜舍國內毛豬供應減少，加上進口豬肉也減少四成，國內毛豬價格在清明連假休市前每公斤平均批發價逼近百元天價，幾乎趕上牛肉價格，農委會表示，毛豬拍賣體重過重，顯示農民延遲出豬，呼籲農民依照秩序出豬。

農委會表示，近期豬肉價格上漲，因應清明及端午需求肉類消費需求暢旺，為確保農產品供應量會滿足國人所需，已啟動相關調節作為，除加強各供應管道積極調配外，並請大養豬戶增加供應，豬肉專案進口，請豬農勿惜售秩序出豬上市，以確保提供國人優質豬肉產品、滿足節慶民生消費需求，穩定市場交易供應。

農委會表示，今年1至3月豬肉進口量1.8萬公噸，較去(111)年同期減少約1萬公噸，較近五年平均減少18.7%，因豬肉主要進口國家因能源等成本提高，進口均價每公斤約3.5美元以上較去年大幅上漲，包括西班牙進口價格上漲58.5%、加拿大上漲37.8%。

另因清明節及端午節連續假期消費需求，使國內加工廠商對於國內豬肉採購意願走強。本年4月各肉品市場預計供應毛豬數量約49萬5000頭，平均每日毛豬交易頭數2萬2510頭，與去年同期相當，近日豬肉價格上漲因反映肉類消費需求暢旺，國內生產加上後續進口豬肉，整體供應量仍然充足，請民眾勿恐慌搶購。

農委會說，近期毛豬平均拍賣體重達129公斤，較往年平均125至126公斤仍高出許多，顯示農民仍有延遲出豬時間的情事。農委會鄭重呼籲養豬農民，應配合各產銷管道有秩序出豬，國際黃豆、玉米等成本及運輸費用增加，毛豬批發價格上漲，豬農收益仍受到飼料價格上漲影響而壓縮。