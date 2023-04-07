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婦人路邊攤買不明中藥粉 服用嘔吐腹瀉進醫院

中央社／ 南投縣7日電

一名婦人到菜市場路邊攤購買罐裝來路不明中藥粉，希望穩定血壓、顧筋骨，不僅毫無效果還嘔吐、腹瀉。南投衛生局提醒，中藥材應向領有許可執照業者購買，避免破財又傷身。

南投市一名約60歲婦人聽信友人介紹，1、2個月前到菜市場一家路邊攤購買罐裝中藥粉，希望服用後穩定血壓、顧筋骨，不料服用後產生嘔吐、腹瀉不適等症狀，所幸就醫治療無大礙，婦人不滿，日前拿著這罐中藥粉至南投縣衛生局要求檢驗辨別真偽，可惜婦人遺忘購買處，不利衛生局人員前往稽查，提醒民眾多注意。

南投縣政府衛生局今天發布新聞稿表示，華人飲食文化常見中藥材入菜，民眾也常自行選購補品，但要「補」得安心不傷身，應向合法領有中藥販賣業藥商許可執照的業者購買，避免購買來路不明中藥材，也勿聽信偏方，並遵守選購4原則及注意外包裝9大項標示。

衛生局表示，選購中藥材原則包含選擇有信譽及合格販售資格的中藥商、購買時應詳盡查看中藥材標示、選買藥材要看聞摸，藥材色澤應呈現自然鮮明、注意存放環境應置於通風、避光、陰涼、乾燥處。

衛生局表示，中藥材包裝應標示品名、重量、廠商名稱及地址、製造日期及有效期間或保存期限、批號、類別、炮製方式（屬毒劇中藥材應標示項目）、產地國家、保存方法與使用建議注意事項，民眾若有用藥問題，可電洽南投縣衛生局專線049-2230518諮詢。

衛生局長陳南松說，為維護民眾健康，衛生局每年輔導、查核縣內中藥販賣業者及中醫診所，中藥材需合法、有中藥材標示及保存方式及年限，並配合衛生福利部中醫藥司執行中藥商販賣業查核，若查獲無販賣許可執照，將依藥事法罰新台幣3萬元至200萬元。

衛生局 中藥 南投

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