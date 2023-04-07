公共運輸4月17日起免戴口罩 僅2場域仍須佩戴

中央流行疫情指揮中心今天公布，4月17日起，搭乘公共運輸可免戴口罩，校車、幼兒園專用車及校園接駁車比照辦理，但醫療照護機構、救護車這2場域仍須按規定全程佩戴。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，指揮中心在2020年12月1日啟動秋冬防疫專案，規定出入8大類場所應佩戴口罩，國內去年12月1日實施第1階段口罩鬆綁，取消室外全程佩戴口罩的規定。今年2月20日更進一步放寬規定，除醫療照護機構、公共運輸及特殊運具等指定場所仍強制戴口罩，其他採建議或自主決定。

指揮中心指揮官王必勝今天宣布，觀察清明連假後疫情若持續穩定，自4月17日起，搭乘公共運輸由規定戴口罩改為建議佩戴，校車、幼兒園專用車、校園接駁車比照公共運輸，一併於4月17日實施。

醫療照護機構及救護車等指定場所規定仍應戴口罩。王必勝表示，若有飲食、拍照、不適合或無法戴口罩的檢查、治療或活動，可例外暫時拿下口罩。

王必勝進一步說明，醫療機構包括醫療、醫事、老人福利、長期照顧服務、榮譽國民之家、兒童及少年服務、住宿式身心障礙福利機構。

指揮中心提醒，特殊情境如有發燒或呼吸道症狀、年長或免疫低下者、人潮聚集、搭乘公共運輸交通工員及特定運具（復康巴士、校車、幼兒園專用車、校園接駁車）等採建議佩戴，其他場所則由民眾自主決定。

指揮中心發言人羅一鈞說明放寬口罩政策的評估原因，考量國人群體免疫保護力提升、變異株疫情威脅不大，且民眾意向仍自主戴口罩，如清明連假後疫情持續穩定，擬於4月17日放寬大眾運輸口罩規定。

羅一鈞指出，目前大多數國家已不再規定公共運輸戴口罩，改為建議自主戴口罩，如新加坡今年2月13日已改為僅醫療院所須配戴，日本今年3月13日已全面取消室內外口罩令，韓國也在今年3月20日改為僅醫療機構須配戴口罩。