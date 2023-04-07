每顆10元...高麗菜價低迷 中南部農民認賠當綠肥

果菜批發市場市場高麗菜均價大多低於10元，中南部產農每顆喊出自採每顆10元，已有農民不願再打價格戰，認賠就地耕除，減輕生產過剩的壓力。

彰化平原和沿海的高麗菜田廣大，全縣種植面積粗估850公頃、3萬9千噸，排名全台第四名。今年3月以後高麗菜價逐步走跌，從論斤賣到論顆賣，每顆50元賣到現在不分品種初秋或雪翠，每顆重4至5台斤的20元，重2台斤每顆10元，預計本（4）月中旬以後可能止跌。

不過有農民放棄打價格戰，停止每天等候遊客上門自採，在清明連假結束的一天後，今天起雇工就地耕除當綠肥。農民洪鈿豐表示，已盡力透過各種管道行銷賣數千台斤到社區、社團，仍無法消化1萬多顆高麗菜，開放自採數量有限，再等下去「菜都老了」，索性耕除改種其它蔬菜。

根據今天各地果菜批發市場行情，台北一、台北二、板橋的批發市場高麗菜交易上價每公斤10.8元至13.2元，均價8.2元10.9元，三重的品種初秋批發上價7.6元，下價僅2.4元，均價僅4.5元，中部地區以台中果菜批發市場的高麗菜行情最好，初秋上價9.3元，均價4.2元，西螺果菜批發市場上價7.5元，均價5.1元，按照市場「規則」公斤買入、台斤賣出，高麗菜每台斤5元至15元，處於低檔期。