勞動節3天假期 國道交通疏導措施看這裡
4月29日至5月1日勞動節3天假期，交通部高速公路局預估，交通量較一般例假日略增約一成，宜花東地區為國內熱門旅遊景點，研判國5南向南港系統-坪林及北向頭城-坪林，可能有長時段車多壅塞，4月30日下午3時至晚上8時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道高乘載管制。
高公局指出，4月28日針對國3雙向往國5及國5南向，實施精進式匝道儀控；4月29、30日針對11個重點路段實施精進式匝道儀控。假期間視高速公路主線交通狀況採嚴格管制。
現有開放路肩措施照常實施外，假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。視國5北向交通狀況機動開放宜蘭至頭城北向路段路肩供大客車通行並啟動主線儀控。
另外，高公局表示，4月29日至5月1日，所轄路段全線暫停施工及例行養護作業，緊急搶修及不影響主線交通的工程除外。
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