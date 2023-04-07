將藥物發揮最大效益 單株抗體再擴大三大使用對象

避免讓染疫者演變成中重症的時間，以及把藥物發揮最大效益，指揮中心擴大預防性單株抗體的適用對象，Evusheld適用對象新增需積極治療之惡性腫瘤患者、具重大傷病卡之器官移植，包括血液幹細胞移植患者及具重大傷病卡需終身治療之全身性自體免疫症候群患者。

疾管署去年8月採購單株抗體Evusheld一萬劑，也就是五千人份，去年9月起，陸續配發到醫學中心、部分區域醫院及集中檢疫場或住宿式機構的主責醫院存放，並將其納入新型冠狀病毒感染臨床處置指引建議藥物。

依據相關實證資料，Evusheld具預防、治療效果及安全性，且獲美、英及歐盟等多國緊急使用授權，提供中度至重度免疫受損、對新冠疫苗接種反應不佳之免疫低下等，新冠肺炎高風險族群及具重症風險因子的輕症患者使用，可降低其染疫、致重症及死亡風險。

經專家會議討論後，指揮中心擴大Evusheld適用對象，新增需積極治療之惡性腫瘤患者、具重大傷病卡之器官移植，包括血液幹細胞移植患者及具重大傷病卡需終身治療之全身性自體免疫症候群患者等三大類對象。