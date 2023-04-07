快訊

搭捷運可以「露臉」了 4月17日起公共運輸免強制戴口罩

前員工爆料！特斯拉「車載鏡頭影片」大量外流 車主全裸影片瘋傳

將藥物發揮最大效益 單株抗體再擴大三大使用對象

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
指揮中心今宣布擴大預防性單株抗體的適用對象。記者陳雨鑫╱攝影
指揮中心今宣布擴大預防性單株抗體的適用對象。記者陳雨鑫╱攝影

避免讓染疫者演變成中重症的時間，以及把藥物發揮最大效益，指揮中心擴大預防性單株抗體的適用對象，Evusheld適用對象新增需積極治療之惡性腫瘤患者、具重大傷病卡之器官移植，包括血液幹細胞移植患者及具重大傷病卡需終身治療之全身性自體免疫症候群患者。

疾管署去年8月採購單株抗體Evusheld一萬劑，也就是五千人份，去年9月起，陸續配發到醫學中心、部分區域醫院及集中檢疫場或住宿式機構的主責醫院存放，並將其納入新型冠狀病毒感染臨床處置指引建議藥物。

依據相關實證資料，Evusheld具預防、治療效果及安全性，且獲美、英及歐盟等多國緊急使用授權，提供中度至重度免疫受損、對新冠疫苗接種反應不佳之免疫低下等，新冠肺炎高風險族群及具重症風險因子的輕症患者使用，可降低其染疫、致重症及死亡風險。

經專家會議討論後，指揮中心擴大Evusheld適用對象，新增需積極治療之惡性腫瘤患者、具重大傷病卡之器官移植，包括血液幹細胞移植患者及具重大傷病卡需終身治療之全身性自體免疫症候群患者等三大類對象。

患者 腫瘤 器官

延伸閱讀

近8天新冠肺炎中重症平均日增85例、15死 BA.2.75仍為主流

近一周單日約85人染疫病發重症 BA.2.75又回歸主流株

就職百日民進黨批謝國樑三大政見跳票 市府：謝謝鞭策

腸病毒71型來了！ 「 6大QA」快速理解對抗腸病毒招數

相關新聞

勞動節3天假期 國道交通疏導措施看這裡

4月29日至5月1日勞動節3天假期，交通部高速公路局預估，交通量較一般例假日略增約一成，宜花東地區為國內熱門旅遊景點，研...

搭捷運可以「露臉」了 4月17日起公共運輸免強制戴口罩

中央流行疫情指揮中心今宣布，自4月17日起，搭乘大眾公共運輸工具，免強制佩戴口罩，目前僅剩下醫療機構仍需強制佩戴。放寬公...

詭異3月天 氣象局：累積雨量及降雨日數本世紀最少

中央氣象局臉書粉專「報氣候 - 中央氣象局」表示，平均氣溫，暖涼相間，今年3月平均累積雨量為1951年以來同期第6少，其...

護照沒丟！一家人機場被丟包 品冠旅遊致歉說明始末

網路上鬧得沸沸揚揚一家4口開心出國、卻發生護照被搞丟的烏龍事件，品冠旅遊指出，確實是旅行社的嚴重疏失，因作業人員未發現是...

周末假日要來了 注意！天氣變好空氣品質卻變差

清明連假休五天後上兩天班，明起周末假期又要來了，天氣變好，但空氣品質卻差了，民眾要注意。

台南住1晚房價要5千？旅館業解釋「超搶手」現況

有旅客po網「台南2天1夜『噴1萬3000元』」，稱國旅貴不如出國！其中住宿費一晚房費5000元，引發熱議；台南市飯店業...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦