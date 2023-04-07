快訊

搭捷運可以「露臉」了 4月17日起公共運輸免強制戴口罩

前員工爆料！特斯拉「車載鏡頭影片」大量外流 車主全裸影片瘋傳

近8天新冠肺炎中重症平均日增85例、15死 BA.2.75仍為主流

中央社／ 台北7日電

指揮中心今天公布，3月31日至4月7日中重症通報平均每天新增85例、15人死亡，疫情仍呈略降趨勢，主流病毒株仍為BA.2.75、占67%，還須觀察清明連假後效應。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定下降，3月29日起不再每天提供確診及死亡統計數，改成以週為單位，分析疫情監測5指標，於每週一次的中央流行疫情指揮中心例行記者會說明。

指揮中心今天公布，據統計，3月31日至4月7日中重症及併發症每天平均病例數85例，較前一週每天平均新增96例，呈現略降趨勢；另外，平均新增死亡15例，也比前一週平均死亡25例下降，死亡個案中82%具慢性病史、71%未打3劑疫苗、92%為60歲以上。

據指揮中心統計，上週共定序74例個案，分別為25例本土、49例境外移入。25例本土個案中，有21例BA.2.75株、占84%；有3例XBB、占12%，其中2例為XBB.1.5，目前累計5例XBB.1.5；另外有1例BF.7、占4%。

指揮中心發言人羅一鈞表示，近4週仍以BA.2.75株為主流、占67%，目前綜合各項指標評估，第3波疫情仍處低點，且呈現持續下降趨勢，但仍須觀察1週清明連假後效應。

至於每週例行公布的住宿式長照機構疫情狀況，採檢陽性率部分，機構住民陽性率已連續3週為0.5%。

此外，住院跟陪病的例行篩檢，如疫情穩定，預定4月10日取消，調整為針對有發燒、呼吸道症狀、肺炎、嗅味覺異常、不明原因腹瀉等症狀者，由醫師評估進行採檢。

疫情 BA.2

延伸閱讀

近一周單日約85人染疫病發重症 BA.2.75又回歸主流株

腸病毒71型來了！ 「 6大QA」快速理解對抗腸病毒招數

清明連假 國5雪隧南向首日交通量創歷史第2高

南投山域清明連假接連8起山難事故 空勤小編嘆：哪次不發爐

相關新聞

勞動節3天假期 國道交通疏導措施看這裡

4月29日至5月1日勞動節3天假期，交通部高速公路局預估，交通量較一般例假日略增約一成，宜花東地區為國內熱門旅遊景點，研...

搭捷運可以「露臉」了 4月17日起公共運輸免強制戴口罩

中央流行疫情指揮中心今宣布，自4月17日起，搭乘大眾公共運輸工具，免強制佩戴口罩，目前僅剩下醫療機構仍需強制佩戴。放寬公...

詭異3月天 氣象局：累積雨量及降雨日數本世紀最少

中央氣象局臉書粉專「報氣候 - 中央氣象局」表示，平均氣溫，暖涼相間，今年3月平均累積雨量為1951年以來同期第6少，其...

護照沒丟！一家人機場被丟包 品冠旅遊致歉說明始末

網路上鬧得沸沸揚揚一家4口開心出國、卻發生護照被搞丟的烏龍事件，品冠旅遊指出，確實是旅行社的嚴重疏失，因作業人員未發現是...

周末假日要來了 注意！天氣變好空氣品質卻變差

清明連假休五天後上兩天班，明起周末假期又要來了，天氣變好，但空氣品質卻差了，民眾要注意。

台南住1晚房價要5千？旅館業解釋「超搶手」現況

有旅客po網「台南2天1夜『噴1萬3000元』」，稱國旅貴不如出國！其中住宿費一晚房費5000元，引發熱議；台南市飯店業...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦