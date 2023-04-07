近8天新冠肺炎中重症平均日增85例、15死 BA.2.75仍為主流

指揮中心今天公布，3月31日至4月7日中重症通報平均每天新增85例、15人死亡，疫情仍呈略降趨勢，主流病毒株仍為BA.2.75、占67%，還須觀察清明連假後效應。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定下降，3月29日起不再每天提供確診及死亡統計數，改成以週為單位，分析疫情監測5指標，於每週一次的中央流行疫情指揮中心例行記者會說明。

指揮中心今天公布，據統計，3月31日至4月7日中重症及併發症每天平均病例數85例，較前一週每天平均新增96例，呈現略降趨勢；另外，平均新增死亡15例，也比前一週平均死亡25例下降，死亡個案中82%具慢性病史、71%未打3劑疫苗、92%為60歲以上。

據指揮中心統計，上週共定序74例個案，分別為25例本土、49例境外移入。25例本土個案中，有21例BA.2.75株、占84%；有3例XBB、占12%，其中2例為XBB.1.5，目前累計5例XBB.1.5；另外有1例BF.7、占4%。

指揮中心發言人羅一鈞表示，近4週仍以BA.2.75株為主流、占67%，目前綜合各項指標評估，第3波疫情仍處低點，且呈現持續下降趨勢，但仍須觀察1週清明連假後效應。

至於每週例行公布的住宿式長照機構疫情狀況，採檢陽性率部分，機構住民陽性率已連續3週為0.5%。

此外，住院跟陪病的例行篩檢，如疫情穩定，預定4月10日取消，調整為針對有發燒、呼吸道症狀、肺炎、嗅味覺異常、不明原因腹瀉等症狀者，由醫師評估進行採檢。