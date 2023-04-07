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新冠傳染病降級 王必勝：下周宣布最快4月底降級

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
指揮中心指揮官王必勝表示，下周宣布新冠傳染病最快4月底降級。記者陳雨鑫╱攝影
指揮中心指揮官王必勝表示，下周宣布新冠傳染病最快4月底降級。記者陳雨鑫╱攝影

中央流行疫情指揮中心今宣布，自4月17日起，搭乘大眾公共運輸工具，免強制佩戴口罩，目前僅剩下醫療機構仍需強制佩戴。指揮中心指揮官王必勝表示，下階段還有一項比較重要的動作，就是新冠肺炎從第五類傳染病，改為第四類傳染病，目前預計在4月底到5月初進行，詳細時間會在下周說明。

王必勝表示，下周說明新冠肺炎傳染病等級改類後，就是指揮中心降級的部分，指揮中心也已經給予行政院有關於指揮中心降級的建議，最後會由行政院宣布指揮中心降級的時間。

王必勝表示，今宣布搭乘大眾運輸免強制佩戴口罩，後續不會再有其餘階段的口罩放寬措施，目前仍需佩戴口罩的地點為醫療機構，經與醫療院所的相關同業討論，醫院的部分，現階段不止需要面對新冠肺炎的患者，還有季節性的流行病，加上患者以及長照機構的住民大多都是脆弱族群，因此，醫療照護機構不會開放免佩戴口罩。

新冠肺炎 口罩 傳染病

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