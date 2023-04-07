快訊

搭捷運可以「露臉」了 4月17日起公共運輸免強制戴口罩

前員工爆料！特斯拉「車載鏡頭影片」大量外流 車主全裸影片瘋傳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

4/10起陪病取消三大篩檢措施 確診住院解隔離也放寬

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
指揮中心今宣布4/10起陪病取消三大篩檢措施。圖╱指揮中心提供
指揮中心今宣布4/10起陪病取消三大篩檢措施。圖╱指揮中心提供

中央流行疫情指揮中心今宣布，4月17日起，搭乘大眾運輸工具不需要強制佩戴口罩。同時，宣布調整因新冠肺炎住院的患者解隔條件，另，4月10日起，不需要再強制篩檢，只針對有症狀的陪探病者，由醫師評估是否要進行採檢，其餘陪探病的規定維持不變。

指揮中心發言人羅一鈞表示，陪探病的措施調整，以前入院陪病都需要採檢陰性，4月10日起，取消沒有新冠症狀的新住院病人、陪病者入院當天的篩檢，也許取消沒有新冠症狀的急診留觀達24小時(含)以上之病人及陪病者，得進行1次篩檢之建議。

另，沒有新冠症狀的住院病人於住院期間，醫院得依社區傳播風險及實務需求，於病人住院後3到5天、定期每周、需執行侵入性處置或手術前、其他經醫師評估有需要等情形進行篩檢之建議。

羅一鈞表示，這三項措施取消後，其餘的政策則維持。包含，住院病人陪病人數仍以1人為限，但病人為兒童（12歲以下）、老人（65歲以上）、身心障礙或經醫療機構評估有照護需求者，如行動不便、生活無法自理等，陪病人數上限為2人。

訪客探病每天固定一時段，每名住院病人每次至多2名訪客為限，但因應病人病情說明或病危探視等例外情形之探病時段及訪客人數不在此限。

指揮中心社區防疫組組長莊人祥表示，因新冠肺炎住院的患者，解除隔離的條件也做調整。住院隔離治療之確定病例（併發症），如果症狀已緩解，經醫師評估無持續住院需求，即可解除隔離治療，出院返家，移除原解隔出院須檢驗陰性(含Ct值≧30)的規定。

莊人祥表示，如果因其他診療需要而有持續住院需求者，如滿足臨床的條件，如退燒至少一天、症狀緩解，及檢驗條件如快篩或PCR陰性或PCR Ct值≧30、或距發病日/採檢日已達10天以上並經醫師評估適合解除隔離治療者，即可解除隔離。

莊人祥表示，原本的規定是，須距發病／採檢日達20天以上綜合評估解隔，現在縮短為10天。

指揮中心今宣布4/10起陪病取消三大篩檢措施， 確診住院解隔離也放寬 。記者陳雨鑫╱攝影
指揮中心今宣布4/10起陪病取消三大篩檢措施， 確診住院解隔離也放寬 。記者陳雨鑫╱攝影

隔離 醫師 新冠肺炎

延伸閱讀

赤道幾內亞爆馬堡病毒出血熱 旅遊疫情提升警示

猴痘本土+2 羅一鈞：沒有鬆懈本錢

健康永續論壇／疫苗基金不足 莊人祥5年來默默做這事

疫苗採購爭議是莊人祥最大挫折 薛瑞元表示「十分認同」

相關新聞

勞動節3天假期 國道交通疏導措施看這裡

4月29日至5月1日勞動節3天假期，交通部高速公路局預估，交通量較一般例假日略增約一成，宜花東地區為國內熱門旅遊景點，研...

搭捷運可以「露臉」了 4月17日起公共運輸免強制戴口罩

中央流行疫情指揮中心今宣布，自4月17日起，搭乘大眾公共運輸工具，免強制佩戴口罩，目前僅剩下醫療機構仍需強制佩戴。放寬公...

詭異3月天 氣象局：累積雨量及降雨日數本世紀最少

中央氣象局臉書粉專「報氣候 - 中央氣象局」表示，平均氣溫，暖涼相間，今年3月平均累積雨量為1951年以來同期第6少，其...

護照沒丟！一家人機場被丟包 品冠旅遊致歉說明始末

網路上鬧得沸沸揚揚一家4口開心出國、卻發生護照被搞丟的烏龍事件，品冠旅遊指出，確實是旅行社的嚴重疏失，因作業人員未發現是...

周末假日要來了 注意！天氣變好空氣品質卻變差

清明連假休五天後上兩天班，明起周末假期又要來了，天氣變好，但空氣品質卻差了，民眾要注意。

台南住1晚房價要5千？旅館業解釋「超搶手」現況

有旅客po網「台南2天1夜『噴1萬3000元』」，稱國旅貴不如出國！其中住宿費一晚房費5000元，引發熱議；台南市飯店業...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦