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近一周單日約85人染疫病發重症 BA.2.75又回歸主流株

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
指揮中心說明最新疫情。記者陳雨鑫╱攝影
指揮中心說明最新疫情。記者陳雨鑫╱攝影

本土疫情持續趨緩，根據中央流行疫情指揮中心最新統計，近一周染疫後致中重症及併發症者每天平均約85人，有略降趨勢；另外本土病例的病毒定序以BA.2' rel='BA.2' data-rel='/2/188383' class='tag'>BA.2.75亞型最多。

過去一周（3月31日到4月7日）中重症及併發症案例數每天約85人，較再前一周的每天新增約96人呈現略降溫的趨勢；另外，近一周每天新增死亡人數約15人，也較再前一周平均單日約25人下降。

指揮中心發言人羅一鈞指出，死亡病例中有82%具慢性病史、71%沒有接種滿3劑新冠疫苗，且92%是60歲以上老人。

另外，上周共作病毒定序共74例，分別為25例本土、49例境外移入。25例本土個案中，21例為BA.2.75、佔84％；3例是XBB、占12％，當中有2例是XBB.1.5，目前累計5例；1例BF.7、佔4%。

羅一鈞表示，近4周仍以BA.2.75株為主流、約佔67%，目前綜合各項指標評估，第三波疫情仍處低點，且呈現持續下降趨勢，但仍需觀察一周清明連假效應。

指揮中心說明最新疫情。圖╱指揮中心提供
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中央流行疫情指揮中心最新統計，近一周染疫後致中重症及併發症者每天平均約85人，有略降趨勢；另外本土病例的病毒定序以BA.2.75亞型最多。記者陳雨鑫╱攝影
中央流行疫情指揮中心最新統計，近一周染疫後致中重症及併發症者每天平均約85人，有略降趨勢；另外本土病例的病毒定序以BA.2.75亞型最多。記者陳雨鑫╱攝影
指揮中心說明最新疫情。圖╱指揮中心提供
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疫情 BA.2 BA

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