近一周單日約85人染疫病發重症 BA.2.75又回歸主流株
本土疫情持續趨緩，根據中央流行疫情指揮中心最新統計，近一周染疫後致中重症及併發症者每天平均約85人，有略降趨勢；另外本土病例的病毒定序以BA.2' rel='BA.2' data-rel='/2/188383' class='tag'>BA.2.75亞型最多。
過去一周（3月31日到4月7日）中重症及併發症案例數每天約85人，較再前一周的每天新增約96人呈現略降溫的趨勢；另外，近一周每天新增死亡人數約15人，也較再前一周平均單日約25人下降。
指揮中心發言人羅一鈞指出，死亡病例中有82%具慢性病史、71%沒有接種滿3劑新冠疫苗，且92%是60歲以上老人。
另外，上周共作病毒定序共74例，分別為25例本土、49例境外移入。25例本土個案中，21例為BA.2.75、佔84％；3例是XBB、占12％，當中有2例是XBB.1.5，目前累計5例；1例BF.7、佔4%。
羅一鈞表示，近4周仍以BA.2.75株為主流、約佔67%，目前綜合各項指標評估，第三波疫情仍處低點，且呈現持續下降趨勢，但仍需觀察一周清明連假效應。
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